Названо країни, з яких до Києва їде найбільше туристів

Попри пандемію, цього року Київ уже відвідало понад 100 тис. іноземних туристів

За чотири місяці 2021 року Київ відвідало 116 тисяч іноземних туристів. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Попри всі перепони, спричинені пандемією, іноземні туристи все одно відвідують Київ. Цьогоріч найбільше туристів, за даними Держприкордонслужби, приїхало до столиці з Білорусі – 10,5 тисячі осіб. Також 8,9 тисячі осіб приїхало з Ізраїлю та 8,3 тисячі – з Туреччини», – зазначила вона.

Хонда також додала, що до переліку країн, звідки приїхало найбільше туристів, увійшли США, Індія, Німеччина, Велика Британія, Франція та Грузія.

Окрім цього, за попередніми підрахунками, столицю відвідало і близько 300 тисяч внутрішніх туристів.

Хонда зазначила, що туристичний збір на початок травня склав 11,670 млн грн.

Як повідомлялося, в Україні хочуть створити Єдиний туристичний реєстр. Верховна Рада схвалила за основу відповідний законопроект №4162.

Пропонується створити державну електронну інформаційну систему з відомостями про усіх суб’єктів туристичної діяльності та інші відомості щодо організації туристичної діяльності.

Документом передбачається розмежувати поняття «турист». Закон пропонує такі поняття: відвідувач, турист, екскурсант.