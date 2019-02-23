У Карпатах загинули двоє туристів



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Група туристів рухалась на гору Піп Іван-Чорногірський

У Карпатах в Івано-Франківській області загинули двоє туристів, які рухались на гору Піп Іван-Чорногірський.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Група з 8 туристів рухалась на гору Піп Іван-Чорногірський: о 21:45 до рятувальників надійшла інформація, що туристи звернулись до пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван.

«О 21:30 до рятувального поста на ношах було транспортовано трьох туристів зі значними обмороженнями (один з них без ознак життя), п’ятеро туристів прибули самостійно», — йдеться у повідомленні.

Станом на 22:10 з групи туристів на горі Піп Іван загинуло 2 особи, решта 6 туристів перебувають в приміщенні рятувального посту.

Наголошується, що загроза їхньому життю відсутня.