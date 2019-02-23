  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Карпатах загинули двоє туристів

    • Розсилка
    У Карпатах загинули двоє туристів

    Група туристів рухалась на гору Піп Іван-Чорногірський

    У Карпатах в Івано-Франківській області загинули двоє туристів, які рухались на гору Піп Іван-Чорногірський.

    Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    Група з 8 туристів рухалась на гору Піп Іван-Чорногірський: о 21:45 до рятувальників надійшла інформація, що туристи звернулись до пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван.

    «О 21:30 до рятувального поста на ношах було транспортовано трьох туристів зі значними обмороженнями (один з них без ознак життя), п’ятеро туристів прибули самостійно», — йдеться у повідомленні.

    Станом на 22:10 з групи туристів на горі Піп Іван загинуло 2 особи, решта 6 туристів перебувають в приміщенні рятувального посту.

    Наголошується, що загроза їхньому життю відсутня.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ