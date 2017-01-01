У Карпатах залишається лавинна небезпека

ДСНС попереджає про лавинну небезпеку у Карпатах

26 грудня у зв’язку з відлигою у Карпатах утримується значна (3 рівень) сніголавинна небезпека. Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій. Крім того, 26-27 грудня очікується підйом рівнів води на річках України. Зокрема, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 – 1 м; на річках