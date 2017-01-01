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    У Карпатах залишається лавинна небезпека

    ДСНС попереджає про лавинну небезпеку у Карпатах
    26 грудня у зв’язку з відлигою у Карпатах утримується значна (3 рівень) сніголавинна небезпека. Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій. Крім того, 26-27 грудня очікується підйом рівнів води на річках України. Зокрема, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 – 1 м; на річках
    • Сьогодні, 09:49
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    ДСНС попереджає про лавинну небезпеку у Карпатах

    26 грудня у зв’язку з відлигою у Карпатах утримується значна (3 рівень) сніголавинна небезпека.

    Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Крім того, 26-27 грудня очікується підйом рівнів води на річках України.

    Зокрема, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 – 1 м; на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) на 0,2 - 0,7 м, місцями вихід води на заплаву.

    Також на р. Стрв’яж у районі гідрологічного поста Луки можливий вихід води на заплаву.

     

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