У Карпатах зійшла лавина

На щастя, збитків лавина не завдала

При обстеженні лавинних осередків виявлено сходження мокрої лавини обсягом 12 500 кубічних метрів з північно-східної експозиції гори Темнатик в Закарпатській області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Наголошується, що висота відриву 1050 м над рівнем моря. Орієнтовна дата сходження 31 грудня 2017 року. Збитків немає. За даними