У Карпатах зійшла лавина
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На щастя, збитків лавина не завдала
При обстеженні лавинних осередків виявлено сходження мокрої лавини обсягом 12 500 кубічних метрів з північно-східної експозиції гори Темнатик в Закарпатській області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Наголошується, що висота відриву 1050 м над рівнем моря. Орієнтовна дата сходження 31 грудня 2017 року. Збитків немає.
За даними Укргідрометцентру, 3 січня, у зв'язку зі снігопадами, у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується сніголавинна небезпека 3-го рівня.