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    У Карпатах зійшла лавина

    На щастя, збитків лавина не завдала
    При обстеженні лавинних осередків виявлено сходження мокрої лавини обсягом 12 500 кубічних метрів з північно-східної експозиції гори Темнатик в Закарпатській області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Наголошується, що висота відриву 1050 м над рівнем моря. Орієнтовна дата сходження 31 грудня 2017 року. Збитків немає. За даними
    • Сьогодні, 13:59
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    На щастя, збитків лавина не завдала

    При обстеженні лавинних осередків виявлено сходження мокрої лавини обсягом 12 500 кубічних метрів з північно-східної експозиції гори Темнатик в Закарпатській області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Наголошується, що висота відриву 1050 м над рівнем моря. Орієнтовна дата сходження 31 грудня 2017 року. Збитків немає.

    За даними Укргідрометцентру, 3 січня, у зв'язку зі снігопадами, у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується сніголавинна небезпека 3-го рівня.

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