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    У Карпатах знову цвіте червона рута

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    <span>У Карпатах рясно цвіте рододендрон, або червона рута&nbsp;</span> - У Карпатах знову цвіте червона рута
    У Карпатах рясно цвіте рододендрон, або червона рута 

    Вже два тижні червона рута цвіте на горі Піп Іван

    У соцмережах у п'ятницю, 14 вересня, з'явилися фотографії червоної рути, яка вдруге за рік розцвіла біля підніжжя Говерли.

    Осіннє цвітіння рослини вважається аномальним, так як зазвичай рута цвіте в кінці травня - на початку червня.

    Зокрема, вже два тижні червона рута цвіте на горі Піп Іван, де розташований Чорногірський пошуково-рятувальний пост.

    Червону руту називають ще рододендроном миртолистим (або східнокарпатським). Це низькорослий сланкий вічнозелений кущ, який у високогірних долинах зацвітає яскраво-червоним кольором (зазвичай в червні). Назва rhododendron походить від двох грецьких слів - rhodos-троянда і dendron-дерево (рожеве дерево).

     

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