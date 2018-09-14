У Карпатах знову цвіте червона рута



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У Карпатах рясно цвіте рододендрон, або червона рута

Вже два тижні червона рута цвіте на горі Піп Іван

У соцмережах у п'ятницю, 14 вересня, з'явилися фотографії червоної рути, яка вдруге за рік розцвіла біля підніжжя Говерли.

Осіннє цвітіння рослини вважається аномальним, так як зазвичай рута цвіте в кінці травня - на початку червня.

Зокрема, вже два тижні червона рута цвіте на горі Піп Іван, де розташований Чорногірський пошуково-рятувальний пост.

Червону руту називають ще рододендроном миртолистим (або східнокарпатським). Це низькорослий сланкий вічнозелений кущ, який у високогірних долинах зацвітає яскраво-червоним кольором (зазвичай в червні). Назва rhododendron походить від двох грецьких слів - rhodos-троянда і dendron-дерево (рожеве дерево).