Вночі на автостоянці в Києві палали автомобілі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники за пів години ліквідували пожежу на автостоянці Фото: ДСНС

Внаслідок пожежі два автомобілі згоріли повністю

Протягом минулої чергової доби столичні вогнеборці двічі ліквідовували автомобільні пожежі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Перший виклик до оперативно-координаційного центру столичних рятувальників надійшов 16 жовтня о 19:09. На узбіччі проїжджої частини дороги на вул. Світлій, 3 у Дарницькому районі столиці в припаркованому автомобілі ЗАЗ виникла пожежа.

До місця виклику було направлено вогнеборців 24-Державної пожежно-рятувальної частини, які о 19:27 ліквідували пожежу. Внаслідок займання пошкоджено салон, моторний відсік та лакофарбове покриття автомобіля.

Наступний подібний виклик надійшов 17 жовтня о 03:45. На автомобільній парковці на вул. Булаховського, 5-А у Святошинському районі столиці горіли автомобілі.

Прибувши до місця виклику, бійці 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини встановили, що пожежа виникла в автомобілі Toyota Prius з подальшим розповсюдженням на автомобілі Toyota Corolla та Opel Insignia. Рятувальники ліквідували пожежу о 04:21. Внаслідок пожежі 2 автомобілі згоріли повністю, в автомобілі Opel Insignia частково пошкоджено задній бампер, задню ліву фару, ліве дзеркало заднього огляду.

Причини виникнення обох пожеж з’ясовуються.

Жертв та постраждалих немає.