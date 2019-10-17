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    Новини

    Вночі на автостоянці в Києві палали автомобілі

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    Рятувальники за пів години ліквідували пожежу на автостоянці - Вночі на автостоянці в Києві палали автомобілі
    Рятувальники за пів години ліквідували пожежу на автостоянці
    Фото: ДСНС

    Внаслідок пожежі два автомобілі згоріли повністю

    Протягом минулої чергової доби столичні вогнеборці двічі ліквідовували автомобільні пожежі.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Перший виклик до оперативно-координаційного центру столичних рятувальників надійшов 16 жовтня о 19:09. На узбіччі проїжджої частини дороги на вул. Світлій, 3 у Дарницькому районі столиці в припаркованому автомобілі ЗАЗ виникла пожежа.

    До місця виклику було направлено вогнеборців 24-Державної пожежно-рятувальної частини, які о 19:27 ліквідували пожежу. Внаслідок займання пошкоджено салон, моторний відсік та лакофарбове покриття автомобіля.

    Наступний подібний виклик надійшов 17 жовтня о 03:45. На автомобільній парковці на вул. Булаховського, 5-А у Святошинському районі столиці горіли автомобілі.

    Прибувши до місця виклику, бійці 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини встановили, що пожежа виникла в автомобілі Toyota Prius з подальшим розповсюдженням на автомобілі Toyota Corolla та Opel Insignia. Рятувальники ліквідували пожежу о 04:21. Внаслідок пожежі 2 автомобілі згоріли повністю, в автомобілі Opel Insignia частково пошкоджено задній бампер, задню ліву фару, ліве дзеркало заднього огляду.

    Причини виникнення обох пожеж з’ясовуються.

    Жертв та постраждалих немає.

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