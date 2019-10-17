ДБР затримало заступника начальника відділення поліції на Закарпатті (фото)



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Заступника начальника відділення поліції підозрюють в отриманні $ 3 тис. і 5 тис. грн хабара

Державне бюро розслідувань затримало заступника начальника Ужгородського міського відділу Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за підозрою в отриманні $ 3 тис. і 5 тис. гривень хабара від підприємця. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав щомісячну виплату від приватного підприємця, що займається заготівлею лісоматеріалів, в розмірі 5 тис. гривень за нестворення штучних перешкод у підприємницькій діяльності.

За 3 тис. доларів він обіцяв посприяти в закритті кримінального провадження, відкритого щодо дружини підприємця за внесення недостовірних відомостей до документів (ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу).

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання йому запобіжного заходу.

Попередня кваліфікація - ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.