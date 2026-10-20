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Чи вимикають світло у квартирі Кличка? Відповідь ДТЕК

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Чи вимикають світло у квартирі Кличка? Відповідь ДТЕК
Віталій Кличко проводить екскурсію своєю квартирою
скриншот відео з Facebook Віталія Кличка

Перелік об’єктів критичної інфраструктури ДТЕК Київські електромережі отримує від КМВА

Будинок у Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 30/10, у якому має квартиру міський голова Віталій Кличко, заживлений від об’єкта критичної інфраструктури. Графіки знеструмлень за цією адресою не діють, а відключити будівлю окремо немає технічної можливості. Про це йдеться у відповіді «ДТЕК Київські електромережі» на запит «Слідства.Інфо», інформує «Главком».

«Будинок за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 30/10, разом із іншими десятьма житловими будинками підключений за схемою електроживлення до об’єкта критичної інфраструктури. Перелік об’єктів критичної інфраструктури ДТЕК Київські електромережі отримує від КМВА. У межах схеми підключення житлові будинки є супутнім навантаженням зазначеного об’єкта, тому відповідно не можуть бути відключені окремо від нього під час застосування графіків відключень», – повідомили в енергетичній компанії.

Відповідь «ДТЕК Київські електромережі» на запит журналістів
Відповідь «ДТЕК Київські електромережі» на запит журналістів
фото: «Слідства.Інфо»

Будинок на вулиці Хмельницького, 30/10 – це історична будівля, зведена у 1901 році неподалік від Національної опери України та Володимирського собору. До Хрещатика – кілька хвилин пішки.

У 2013 році Віталій Кличко розповідав журналістам, що придбав тут шестикімнатну квартиру площею 225 кв. м ще у 1999 році – після переможного бою та здобуття чемпіонського титулу за версією WBO. 

Нагадаємо, 13 жовтня народні депутати проголосували за виклик Віталія Кличка на засідання Верховної Ради у середу, 14 жовтня. Пропозицію підтримав 151 нардеп. 

Як повідомлялося, 8 жовтня Кличко сказав, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, а мешканцям із друзями або родичами за межами столиці порадив розглянути тимчасовий переїзд.

Наступного дня, 9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.

Міський голова Києва Віталій Кличко, якого депутати викликали до Верховної Ради 14 жовтня, заявив про поширення безпідставних звинувачень щодо нібито зриву опалювального сезону у столиці та спроби знищити місцеве самоврядування в Україні.

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Теги: Віталій Кличко будинок Київ відключення світла

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