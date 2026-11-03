Унаслідок ворожого обстрілу загинув київський ветеринар Сергій Гузенков

фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА та КП Київська міська лікарня ветеринарної медицини

Колеги згадують лікаря як невіддільну частину команди та людину, яка віддано служила шляхетній справі

Сергій Гузенков присвятив багато років порятунку тварин у столичній клініці на вулиці Ярославській

Унаслідок ворожої атаки 30 жовтня загинув лікар ветеринарної медицини КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Сергій Володимирович Гузенков. Трагічну звістку повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА, інформує «Главком».

Повідомляється, що Сергій Володимирович присвятив багато років порятунку тварин у клініці на вулиці Ярославській. Щодня завдяки своєму досвіду, високому професіоналізму та чуйному серцю він допомагав тим, хто не може сказати про свій біль.

Колеги згадують лікаря як невіддільну частину команди та людину, яка віддано служила шляхетній справі – збереженню життя та здоров'я чотирилапих пацієнтів.

Трагічна звістка викликала хвилю скорботи серед зоозахисників, волонтерів, притулків та багатьох киян, які роками довіряли Сергію Володимировичу своїх улюбленців.

У соцмережах містяни діляться спогадами про лікаря та залишають сотні слів удячності:

«Багато років я привожу до нього тваринок на стерилізацію. Це жах. Світла пам'ять і земля пухом. Спіть спокійно, наш рятівник», – пише волонтерка Галина Голосовська.

«Колектив притулку для бездомних тварин «Сіріус» висловлює свої глибокі співчуття всім рідним і близьким Сергія, всім його колегам. Світла пам'ять порядній, гарній людині і чудовому лікарю», – висловили співчуття у притулку.

«Чудова людина, прекрасний фахівець, серце крає... Не можу собі уявити, що в наступний візит до клініки не буде його усміхненого обличчя та позитивної енергетики», – ділиться киянка Людмила Крюченкова.

«Лікар лікує людей, а ветеринар – людство! Світла пам'ять!» – зазначають у коментарях під дописом Департаменту.

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот

скриншот коментарів

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