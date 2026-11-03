Головна Київ Новини
search button user button menu button

Унаслідок ворожого обстрілу загинув київський ветеринар Сергій Гузенков

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Унаслідок ворожого обстрілу загинув київський ветеринар Сергій Гузенков
Колеги згадують лікаря як невіддільну частину команди та людину, яка віддано служила шляхетній справі
фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА та КП Київська міська лікарня ветеринарної медицини

Сергій Гузенков присвятив багато років порятунку тварин у столичній клініці на вулиці Ярославській

Унаслідок ворожої атаки 30 жовтня загинув лікар ветеринарної медицини КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Сергій Володимирович Гузенков. Трагічну звістку повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА, інформує «Главком».

Повідомляється, що Сергій Володимирович присвятив багато років порятунку тварин у клініці на вулиці Ярославській. Щодня завдяки своєму досвіду, високому професіоналізму та чуйному серцю він допомагав тим, хто не може сказати про свій біль.

Колеги згадують лікаря як невіддільну частину команди та людину, яка віддано служила шляхетній справі – збереженню життя та здоров'я чотирилапих пацієнтів. 

Трагічна звістка викликала хвилю скорботи серед зоозахисників, волонтерів, притулків та багатьох киян, які роками довіряли Сергію Володимировичу своїх улюбленців.

У соцмережах містяни діляться спогадами про лікаря та залишають сотні слів удячності:

  • «Багато років я привожу до нього тваринок на стерилізацію. Це жах. Світла пам'ять і земля пухом. Спіть спокійно, наш рятівник», – пише волонтерка Галина Голосовська.
  • «Колектив притулку для бездомних тварин «Сіріус» висловлює свої глибокі співчуття всім рідним і близьким Сергія, всім його колегам. Світла пам'ять порядній, гарній людині і чудовому лікарю», – висловили співчуття у притулку.
  • «Чудова людина, прекрасний фахівець, серце крає... Не можу собі уявити, що в наступний візит до клініки не буде його усміхненого обличчя та позитивної енергетики», – ділиться киянка Людмила Крюченкова.
  • «Лікар лікує людей, а ветеринар – людство! Світла пам'ять!» – зазначають у коментарях під дописом Департаменту.
Унаслідок ворожого обстрілу загинув київський ветеринар Сергій Гузенков фото 1
скриншот коментарів
Унаслідок ворожого обстрілу загинув київський ветеринар Сергій Гузенков фото 2
скриншот коментарів
Унаслідок ворожого обстрілу загинув київський ветеринар Сергій Гузенков фото 3
скриншот коментарів
Унаслідок ворожого обстрілу загинув київський ветеринар Сергій Гузенков фото 4
скриншот
Унаслідок ворожого обстрілу загинув київський ветеринар Сергій Гузенков фото 5
скриншот коментарів

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Росіяни влучили у складські будівлі у Дарницькому районі, виникла пожежа.  У Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку. У мережі пишуть, що внаслідок атаки пошкоджено ЖК «Комфорт Таун». Внаслідок ворожої атаки загинула людина.

Теги: лікар обстріл Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві Мерц планує фіналізувати велику оборонну угоду
Канцлер Німеччини прибув до Києва з неоголошеним візитом
4 жовтня, 08:27
Додаткоі поїзди курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди між правим та лівим берегами Києва
4 жовтня, 22:30
Повітряна тривога у Києві тривала 42 хвилини
Повітряна тривога у Києві тривала 42 хвилини
18 жовтня, 23:39
Росіяни атакували гіпермаркет на Рівненщині
Рівненщина: рятувальники показали наслідки удару по «Епіцентру» (фото)
21 жовтня, 08:26
Зеленський наголосив, що Україна відреагує на підготовку російської атаки та завдасть відповіді
Зеленський назвав головні цілі наступного масованого удару Росії
Вчора, 21:30
Унаслідок російської атаки пошкоджено черговий датацентр у столиці
Російська атака вивела з ладу датацентр GigaCenter у Києві
21 жовтня, 13:00
28 червня 2018 року Віталій Кличко після капремонту відкрив першу чергу парку «Перемога» в Дніпровському районі столиці.
«В Європі дивуються». Кличко похвалився тим, як він озеленив Київ
23 жовтня, 14:58
Зараз у музеї працюють три виставки
Музей української діаспори відновив роботу після обстрілу РФ 22 жовтня
30 жовтня, 16:33
Південний міст знову відкрили для автомобілів
Південний міст у Києві: рух відновлено в обох напрямках, але є нюанс
30 жовтня, 21:01

Новини

У Києві тимчасово відсутнє водопостачання
У Києві тимчасово відсутнє водопостачання
Атака на Київщину: у Хотові ворожий дрон вбив 14-річну дитину
Атака на Київщину: у Хотові ворожий дрон вбив 14-річну дитину
Проросійська блогерка і псевдомедик: журналісти встановили особи ще двох учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці
Проросійська блогерка і псевдомедик: журналісти встановили особи ще двох учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці
Унаслідок ворожого обстрілу загинув київський ветеринар Сергій Гузенков
Унаслідок ворожого обстрілу загинув київський ветеринар Сергій Гузенков
Затримано жінку, яка першою приїхала на швидкій до будинку у Петропавлівській Борщагівці
Затримано жінку, яка першою приїхала на швидкій до будинку у Петропавлівській Борщагівці
Гурт Karta Svitu присвятив пісню Києву: як до історії долучився готель «Україна»
Гурт Karta Svitu присвятив пісню Києву: як до історії долучився готель «Україна»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
142K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
46K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua