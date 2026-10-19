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Кличко зробив фотосесію на руїнах станції метро «Чернігівська»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кличко зробив фотосесію на руїнах станції метро «Чернігівська»
Мер Києва відвідав зруйновану російськими терористами станцію метро «Чернігівська»
фото: Віталій Кличко/Telegram

Мер у другій половині дня відвідав об'єкт метрополітену, який вночі зруйнувала російська ракета

Мер Києва Віталій Кличко виїхав на станцію метро «Чернігівська», яка зазнала пошкоджень унаслідок ворожого обстрілу, та оприлюднив фотозвіт із місця ліквідації наслідків атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі мера столиці.

Роботи по відновленню станції метро «Чернігівська» тривають
Роботи по відновленню станції метро «Чернігівська» тривають
фото: Віталій Кличко/Telegram

За словами міського голови, до відновлювальних робіт залучено понад 70 фахівців. На станції вже прибрали розбите скло та будівельне сміття.

Кличко на зруйнованому пероні станції
Кличко на зруйнованому пероні станції
фото: Віталій Кличко/Telegram

Наразі тривають найбільш складні роботи – ремонт пошкоджених колій, контактної рейки, систем електропостачання та управління рухом поїздів, які комунальники ведуть із ночі з перервами на повітряні тривоги.

Кличко зробив фотосесію на руїнах станції метро «Чернігівська» фото 1
фото: Віталій Кличко/Telegram
Кличко зробив фотосесію на руїнах станції метро «Чернігівська» фото 2
фото: Віталій Кличко/Telegram
Комунальники ведуть ремонтні роботи з ночі з перервами на повітряні тривоги
Комунальники ведуть ремонтні роботи з ночі з перервами на повітряні тривоги
фото: Віталій Кличко/Telegram

Кличко заявив, що рух поїздів між станціями «Лісова» та «Академмістечко» у звичайному режимі планують відновити вже сьогодні увечері. Утім, поїзди курсуватимуть без зупинки на станції «Чернігівська» – поки її повністю не відремонтують.

Кличко зробив фотосесію на руїнах станції метро «Чернігівська» фото 3
фото: Віталій Кличко/Telegram

Аби покращити сполучення та зменшити навантаження на станцію «Дарниця», у столиці збільшили кількість наземного транспорту.

Зокрема, на тимчасовий автобусний маршрут № 1-М додали:

  • три автобуси, які курсують між ст. м. «Лісова» та ст. м. «Дарниця»;
  • 12 автобусів, які спрямували від ст. м. «Лісова» до ст. м. «Палац спорту».

Також підсилено роботу автобусного маршруту № 118.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня ворог завдав балістичних ударів по столиці. Наслідки зафіксовано щонайменше у трьох районах міста. У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі виявлено загиблу людину. У Солом’янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки. У Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти.

Також унаслідок обстрілу постраждав ТРЦ Cosmo Multimall. Зокрема, пошкоджено дах і конструкції будівлі, частина перекриттів обвалилася. Унаслідок нічної атаки повністю виведено з ладу обладнання та інфраструктуру датацентру компанії «Датагруп». 

В Ірпені російські ракети поцілили у виробничі потужності заводу «Планета Пластик». На підприємстві зафіксовано значні руйнування.

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Теги: Київ обстріл мер столиця Віталій Кличко

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