Головна Київ Новини
search button user button menu button
1722-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Рух вулицею Олени Пчілки в Дарницькому районі буде обмежено протягом двох днів (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рух вулицею Олени Пчілки в Дарницькому районі буде обмежено протягом двох днів (схема)
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту
фото: Київвлада

Роботи триватимуть з 8:00 до 17:00

12 та 13 листопада обмежуватимуть рух вулицею Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Повідомляється, що з 8:00 до 17:00 фахівці Дарницького ШЕУ вкладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на ділянці від будинку № 7 на вулиці Олени Пчілки до проспекту Петра Григоренка.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Рух вулицею Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці буде обмежено протягом двох днів (схема)
Рух вулицею Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці буде обмежено протягом двох днів (схема)
інфографіка: Київавтодор

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського.  Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року. 

До 30 листопада частково обмежено рух вулицею Милославською в Деснянському районі столиці. Роботи проводитимуть у межах капітального ремонту вулиці Милославської, що розпочався 1 липня 2026 року. Під час наступного етапу робіт оновлюватимуть ділянку від проспекту Червоної Калини до вулиці Миколи Закревського. 

Також до 30 листопада частково обмежуватимуть рух вулицею Богдана Хмельницького у Шевченківському районі столиці. 
Причина обмежень – аварійний стан дорожнього покриття на ділянці протяжністю близько 300 метрів – від будинку № 54 на вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського.

Теги: Київ дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під Харковом перший сніг випав уночі 7 листопада
Перший сніг випав у кількох регіонах України
7 листопада, 11:35
Обставини смерті В’ячеслава Резніченка та відповідальність причетних осіб мають бути встановлені в передбаченому законом порядку
У Києві чоловік помер під час лікування зубів, дружина подала позов на клініку
1 листопада, 20:06
Київ перебуває під атакою ворога
Росія атакувала Київ балістикою: загинула людина, пошкоджено ЖК (оновлено)
29 жовтня, 23:50
Обстеження виявили негативні наслідки тривалого укриття пам’ятників
Київ частково знімає захисні конструкції на пам’ятниках: названо причину
29 жовтня, 19:31
Богдан Бенюк вважає, що в Україні вже 35 років триває русифікація
«Загальнодержавна біда»: Бенюк розповів про російську мову в київських театрах
28 жовтня, 14:10
Уздовж Голосіївського проспекту триває масштабний ремонт тротуарів
Скандал у Голосіївському районі: соцмережі обурені, куди йдуть мільйони замість шкільних укриттів
23 жовтня, 12:16
На початку війни, 7 березня 2022 року, на територію «Планети Пластик» прилетіла ракета
Росія вдруге зруйнувала в Ірпені завод з виробництва рукавів для зберігання зерна
19 жовтня, 12:34
Ремонтні бригади розпочнуть роботи, щойно безпекова ситуація дозволить їм працювати на об’єкті
Атака на Київ: частина міста та області залишилася без світла
15 жовтня, 22:45
Фахівці «Київводоканалу» спільно з енергетиками працюють над відновленням водопостачання
Тиск у водопровідних мережах Печерського району відновлений (оновлено)
14 жовтня, 10:41

Новини

Рух вулицею Олени Пчілки в Дарницькому районі буде обмежено протягом двох днів (схема)
Рух вулицею Олени Пчілки в Дарницькому районі буде обмежено протягом двох днів (схема)
Дрон РФ влучив у ліцей на Київщині: в укритті було понад 170 дітей
Дрон РФ влучив у ліцей на Київщині: в укритті було понад 170 дітей
У Києві повністю вимкнено вуличне освітлення через дефіцит електроенергії
У Києві повністю вимкнено вуличне освітлення через дефіцит електроенергії
Емоційне вигорання українок: Марина Хонда озвучила тривожні дані
Емоційне вигорання українок: Марина Хонда озвучила тривожні дані
Як працюватиме метро Києва у разі повного блекауту
Як працюватиме метро Києва у разі повного блекауту
У Голосіївському лісі знайдено мертвим засновника «Сергієвої пустині»
У Голосіївському лісі знайдено мертвим засновника «Сергієвої пустині»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2026
114K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
71K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Сьогодні, 13:24
Петиція щодо зарплат вчителів швидко набрала 25 тис. підписів: про що йдеться
Сьогодні, 12:58
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята та як з’явився найбільший розпродаж року
Сьогодні, 08:33
В Україні до 13°, в деяких областях дощ, подекуди зі снігом: погода на 11 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua