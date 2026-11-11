Рух вулицею Олени Пчілки в Дарницькому районі буде обмежено протягом двох днів (схема)

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту

Роботи триватимуть з 8:00 до 17:00

12 та 13 листопада обмежуватимуть рух вулицею Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Повідомляється, що з 8:00 до 17:00 фахівці Дарницького ШЕУ вкладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на ділянці від будинку № 7 на вулиці Олени Пчілки до проспекту Петра Григоренка.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Рух вулицею Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці буде обмежено протягом двох днів (схема) інфографіка: Київавтодор

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 30 листопада частково обмежено рух вулицею Милославською в Деснянському районі столиці. Роботи проводитимуть у межах капітального ремонту вулиці Милославської, що розпочався 1 липня 2026 року. Під час наступного етапу робіт оновлюватимуть ділянку від проспекту Червоної Калини до вулиці Миколи Закревського.

Також до 30 листопада частково обмежуватимуть рух вулицею Богдана Хмельницького у Шевченківському районі столиці.

Причина обмежень – аварійний стан дорожнього покриття на ділянці протяжністю близько 300 метрів – від будинку № 54 на вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського.