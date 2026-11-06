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Обшуків у приміщеннях «Київтеплоенерго» не було: прокуратура спростувала заяву столичної влади

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Обшуків у приміщеннях «Київтеплоенерго» не було: прокуратура спростувала заяву столичної влади
Наразі правоохоронці перевіряють факти виведення грошей на рахунки підконтрольних ФОП за вже оплаченими актами
фото: Київтеплоенерго

Прокуратура заявила, що обшуки відбувалися на підставі ухвал суду виключно в помешканнях двох працівників КП та співробітників підрядних організацій

Правоохоронці сьогодні, 6 листопада, не проводили слідчих дій у приміщеннях КП «Київтеплоенерго» та не вилучали документацію Плану стійкості столиці. Інформація, поширена КМДА, не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

У відомстві уточнили, що обшуки відбувалися на підставі ухвал суду виключно в помешканнях двох працівників КП та співробітників підрядних організацій.

Слідчі дії пов'язані з розслідуванням можливого розкрадання бюджетних коштів через завищення вартості матеріалів під час виконання будівельних робіт за угодами 2024 року та березня 2026 року. Наразі правоохоронці перевіряють факти виведення грошей на рахунки підконтрольних ФОП за вже оплаченими актами.

У прокуратурі наголосили, що під час обшуків жодних документів у співробітників комунального підприємства не вилучали, а самі слідчі дії жодним чином не впливають і не можуть вплинути на запуск опалення у квартирах киян.

Розслідування проводять слідчі Нацполіції Києва за оперативного супроводу УСР та процесуального керівництва міської прокуратури.

Нагадаємо, раніше у КМДА заявили про обшуки в приміщеннях «Київтеплоенерго» та вилучення документів для критичних енергопроєктів, назвавши це політичним тиском і загрозою для опалювального сезону. У комунальному підприємстві заявили, що вважають обшуки за таких обставин політичним тиском і застерігають, що вилучення документації може ускладнити підготовку до запуску опалення та реалізацію енергетичних проєктів у столиці.

До слова, ускладнення ситуації з електропостачанням в Україні спричинене посиленням російських обстрілів: за три доби окупанти завдали 78 ударів по енергооб’єктах. Росія постійно змінює тактику обстрілів та збільшує їхню інтенсивність. Якщо у 2022 році було 11 масованих атак на енергосистему, спрямованих переважно на електростанції, то лише за останні три доби – 78 ударів по енергетичній інфраструктурі. Зараз під ударами і електростанції, і об’єкти передачі електроенергії. Українська енергосистема вже п’ятий рік працює в умовах постійних атак, а із такими масштабами та тривалістю руйнувань не стикалася жодна енергосистема світу.

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов заявив, що лівий берег Києва ризикує взимку залишитися без опалення, води та електроенергії. За його словами, місто не забезпечило альтернативних джерел теплопостачання, а Деснянський район не отримав коштів на підготовку до зими.  

Кличко заявив, що столиця майже не виробляє власної електроенергії, тож залежить від централізованого постачання. Тож щоб місто могло стабільно надавати комунальні послуги, об'єкти інфраструктури мають бути захищені протиповітряною обороною.

Теги: Київ Київтеплоенерго

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