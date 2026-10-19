У Києві внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю Рахункової палати

У приміщенні працювали близько сотні співробітників, охоронець дістав поранення, а фахівці оцінюють завдані збитки

Унаслідок російського обстрілу Києва пошкоджено одну з будівель Рахункової палати. У приміщенні пошкоджені техніка та інше майно, а поранення дістав охоронець. Госпіталізація йому не знадобилася. Про це повідомила голова Рахункової палати Ольга Піщанська, пише «Главком».

За її словами, це вже третє пошкодження цієї будівлі від початку повномасштабної війни. Наразі фахівці оцінюють завдані збитки та ліквідовують наслідки влучання.

У пошкодженій будівлі працювали близько 100 співробітників Рахункової палати. Там розміщувалися два департаменти аудиту – державного бюджету, фінансових установ та боргу, а також гуманітарної та соціальної сфери. Крім того, у приміщенні працювало територіальне управління Рахункової палати в Києві.

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Наслідки удару по Києву фото: Ольга Піщанська﻿

Через пошкодження будівля тимчасово непридатна для роботи. Тому керівництво установи організовує для працівників робочі місця в інших приміщеннях.

«Будівля тимчасово непридатна для роботи, тому ми оперативно організовуємо для колег робочі місця в інших приміщеннях», – повідомила Піщанська.

Попри наслідки обстрілу, установа продовжує виконувати свої повноваження. Піщанська наголосила, що під час війни контроль за використанням державних коштів має особливе значення, адже від ефективного управління бюджетом залежить забезпечення першочергових потреб країни та її фінансова стійкість.

Голова Рахункової палати подякувала працівникам за витримку та професіоналізм і висловила сподівання, що приміщення вдасться відновити якнайшвидше.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня ворог завдав балістичних ударів по столиці. Наслідки зафіксовано щонайменше у трьох районах міста. У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі виявлено загиблу людину. У Солом’янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки. У Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти.

Також унаслідок обстрілу постраждав ТРЦ Cosmo Multimall. Зокрема, пошкоджено дах і конструкції будівлі, частина перекриттів обвалилася. Унаслідок нічної атаки повністю виведено з ладу обладнання та інфраструктуру датацентру компанії «Датагруп».