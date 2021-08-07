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    У Києві поховали першого голову СБУ, експрем'єра Євгена Марчука (фото)

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    У Києві поховали першого голову СБУ, експрем'єра Євгена Марчука (фото)
    Фото: Щоденна всеукраїнська газета «День»

    В останній раз побачитися з державним діячем могли усі охочі

    У Києві 7 серпня попрощалися з першим головою Служби безпеки України, колишнім прем'єр-міністром Євгеном Марчуком.

    Церемонія прощання відбулася в будинку офіційних прийомів на вулиці Грушевського, 22. Відспівували покійного у колі найближчих вранці у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

    Прощання киян з Марчуком тривало з 12:00 до 15:00. В останній раз побачитися з державним діячем могли усі охочі.

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    У Києві поховали першого голову СБУ, експрем'єра Євгена Марчука (фото)
    У Києві поховали першого голову СБУ, експрем'єра Євгена Марчука (фото)
    У Києві поховали першого голову СБУ, експрем'єра Євгена Марчука (фото)
    У Києві поховали першого голову СБУ, експрем'єра Євгена Марчука (фото)
    У Києві поховали першого голову СБУ, експрем'єра Євгена Марчука (фото)
    У Києві поховали першого голову СБУ, експрем'єра Євгена Марчука (фото)
    У Києві поховали першого голову СБУ, експрем'єра Євгена Марчука (фото)
    У Києві поховали першого голову СБУ, експрем'єра Євгена Марчука (фото)
    У Києві поховали першого голову СБУ, експрем'єра Євгена Марчука (фото)
    У Києві поховали першого голову СБУ, експрем'єра Євгена Марчука (фото)
    У Києві поховали першого голову СБУ, експрем'єра Євгена Марчука (фото)
    Фото: Щоденна всеукраїнська газета «День»

    Пресслужба СБУ повідомила причину смерті політика. Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які страждав Марчук, та спровокувала гостру серцево легеневу недостатність.

    Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, поховали експрем'єра Марчука з військовими почестями на Байковому кладовищі. На поховання Кабмін виділив 198 тисяч гривень.

    Євген Марчук – український державний діяч, четвертий прем'єр-міністр України, генерал армії України, кандидат юридичних наук.

    Марчук став першим головою Служби безпеки України й очолював її з 6 листопада 1991 до 12 липня 1994 року.

    Також Марчук обіймав посади прем’єр-міністра України (1995-1996); секретаря РНБО (1999 рік), міністра оборони (2003-2004).

    Один із найдосвідченіших українських державних діячів в одному з останніх великих інтерв’ю «Главкому» висловив своє бачення врегулювання ситуації на окупованому Донбасі. Нагадаємо найвлучніші цитати Євгена Марчука про війну, Путіна та консолідацію українців під час російської агресії.

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    Теги: СБУ Євген Марчук уряд демократія поховання
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    У Києві поховали першого голову СБУ, експрем'єра Євгена Марчука (фото)