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    Уряд оплатить похорон Марчука. Оприлюднена сума

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    Прощання з Євгеном Марчуком відбудеться у Києві 7 серпня - Уряд оплатить похорон Марчука. Оприлюднена сума
    Прощання з Євгеном Марчуком відбудеться у Києві 7 серпня
    Фото: glavcom.ua

    Марчука поховають на Байковому кладовищі в Києві

    Кабмін виділив 198 тисяч гривень на витрати, пов'язані з похоронами першого голови Служби безпеки України, колишнього прем'єр-міністра Євгенія Марчука. Сума вказана в розпорядженні уряду, опублікованому на сайті.

    Марчука поховають на Байковому кладовищі в Києві.

    «Виділити Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України 198 тисяч гривень для відшкодування витрат, пов'язаних із похованням колишнього прем'єр-міністра України Марчука Є.К.», — відзначено в документі.

    Також Міноборони за участю СБУ доручено вжити заходів для надання військових почестей Марчуку.

    Раніше стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Євгеном Марчуком.

    Прощання відбудеться 7 серпня з 12 до 15 години у будинку офіційних прийомів на вулиці Грушевського, 22, у Києві. Про те, чи зможуть з Марчуком попрощатися всі охочі, нині невідомо.

    Раніше СБУ назвала причину смерті Євгена Марчука.

    Нагадаємо, вранці 5 серпня дружина Марчука, головна редакторка газети «День» Лариса Івшина заявила, що у Євгена Марчука зупинилося серце.

    Того ж дня президент висловив співчуття родині Євгена Марчука

    Євген Марчук – український державний діяч, четвертий прем'єр-міністр України, генерал армії України, кандидат юридичних наук.

    Марчук став першим головою Служби безпеки України й очолював її з 6 листопада 1991 до 12 липня 1994 року.

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    Теги: Кабмін СБУ Міноборони смерть Євген Марчук Лариса Івшина уряд похорон
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    Уряд оплатить похорон Марчука. Оприлюднена сума