Уряд оплатить похорон Марчука. Оприлюднена сума

Прощання з Євгеном Марчуком відбудеться у Києві 7 серпня

Прощання з Євгеном Марчуком відбудеться у Києві 7 серпня

Марчука поховають на Байковому кладовищі в Києві

Кабмін виділив 198 тисяч гривень на витрати, пов'язані з похоронами першого голови Служби безпеки України, колишнього прем'єр-міністра Євгенія Марчука. Сума вказана в розпорядженні уряду, опублікованому на сайті.

Марчука поховають на Байковому кладовищі в Києві.

«Виділити Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України 198 тисяч гривень для відшкодування витрат, пов'язаних із похованням колишнього прем'єр-міністра України Марчука Є.К.», — відзначено в документі.

Також Міноборони за участю СБУ доручено вжити заходів для надання військових почестей Марчуку.

Раніше стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Євгеном Марчуком.

Прощання відбудеться 7 серпня з 12 до 15 години у будинку офіційних прийомів на вулиці Грушевського, 22, у Києві. Про те, чи зможуть з Марчуком попрощатися всі охочі, нині невідомо.

Раніше СБУ назвала причину смерті Євгена Марчука.

Нагадаємо, вранці 5 серпня дружина Марчука, головна редакторка газети «День» Лариса Івшина заявила, що у Євгена Марчука зупинилося серце.

Того ж дня президент висловив співчуття родині Євгена Марчука

Євген Марчук – український державний діяч, четвертий прем'єр-міністр України, генерал армії України, кандидат юридичних наук.

Марчук став першим головою Служби безпеки України й очолював її з 6 листопада 1991 до 12 липня 1994 року.