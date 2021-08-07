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    У Києві прощаються з Євгеном Марчуком

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    Поховають Євгена Кириловича на Байковому кладовищі - У Києві прощаються з Євгеном Марчуком

    Поховають Євгена Кириловича на Байковому кладовищі

    Фото з Facebook ексдепутатки Ганни Гопко

    Поблизу будинку офіційних прийомів зібралося чимало знайомих, друзів та тих, хто працював з Марчуком

    У Києві розпочалася церемонія прощання з колишнім прем’єр-міністром, першим головою Служби безпеки України Євгеном Марчуком.

    Попрощатися з Євгеном Марчуком можна буде до 15:00 в будинку офіційних прийомів у Києві, що на вулиці Грушевського, 22.

    Поблизу будинку офіційних прийомів уже зібралося чимало знайомих, друзів та тих, хто працював з Марчуком.

    Поховають Євгена Кириловича на Байковому кладовищі.

    Фото з Facebook ексдепутатки Ганни Гопко
    Фото з Facebook ексдепутатки Ганни Гопко

    Нагадаємо, 5 серпня помер Євген Марчук, ексглава уряду, колишній очільник Служби безпеки України, екссекретар Ради національної безпеки і оборони України.

    Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність. Євгену Марчуку було 80 років.

    Євген Марчук – український державний діяч, четвертий прем’єр-міністр України, генерал армії України, кандидат юридичних наук.
    Марчук став першим головою Служби безпеки України й очолював її з 6 листопада 1991 до 12 липня 1994 року.
    Також Марчук обіймав посади:
    • державного міністра з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних ситуацій УРСР;
    • віце-прем’єр-міністра України в уряді Віталія Масола;
    • першого віце-прем’єр-міністра України – голови Координаційного комітету при президентові України щодо боротьби з корупцією і організованою злочинністю;
    • прем’єр-міністра України (1995-1996); секретаря РНБО (1999 рік);
    • міністра оборони (2003-2004).
    10 грудня 2014 року очолив Міжнародний секретаріат з безпеки та цивільної співпраці між Україною та НАТО. З травня 2015 року – представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. З 21 листопада 2018 року очолював українську делегацію в ТКГ замість Леоніда Кучми.

    Пресцентр СБУ повідомив причину смерті політика. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття його родині.

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    У Києві прощаються з Євгеном Марчуком