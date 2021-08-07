У Києві прощаються з Євгеном Марчуком
Поховають Євгена Кириловича на Байковому кладовищі
Поблизу будинку офіційних прийомів зібралося чимало знайомих, друзів та тих, хто працював з Марчуком
У Києві розпочалася церемонія прощання з колишнім прем’єр-міністром, першим головою Служби безпеки України Євгеном Марчуком.
Попрощатися з Євгеном Марчуком можна буде до 15:00 в будинку офіційних прийомів у Києві, що на вулиці Грушевського, 22.
Поблизу будинку офіційних прийомів уже зібралося чимало знайомих, друзів та тих, хто працював з Марчуком.
Поховають Євгена Кириловича на Байковому кладовищі.
Нагадаємо, 5 серпня помер Євген Марчук, ексглава уряду, колишній очільник Служби безпеки України, екссекретар Ради національної безпеки і оборони України.
Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність. Євгену Марчуку було 80 років.
- державного міністра з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних ситуацій УРСР;
- віце-прем’єр-міністра України в уряді Віталія Масола;
- першого віце-прем’єр-міністра України – голови Координаційного комітету при президентові України щодо боротьби з корупцією і організованою злочинністю;
- прем’єр-міністра України (1995-1996); секретаря РНБО (1999 рік);
- міністра оборони (2003-2004).
Пресцентр СБУ повідомив причину смерті політика. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття його родині.