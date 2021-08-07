У Києві прощаються з Євгеном Марчуком

Поблизу будинку офіційних прийомів зібралося чимало знайомих, друзів та тих, хто працював з Марчуком

У Києві розпочалася церемонія прощання з колишнім прем’єр-міністром, першим головою Служби безпеки України Євгеном Марчуком.

Попрощатися з Євгеном Марчуком можна буде до 15:00 в будинку офіційних прийомів у Києві, що на вулиці Грушевського, 22.

Поблизу будинку офіційних прийомів уже зібралося чимало знайомих, друзів та тих, хто працював з Марчуком.

Поховають Євгена Кириловича на Байковому кладовищі.

Фото з Facebook ексдепутатки Ганни Гопко

Нагадаємо, 5 серпня помер Євген Марчук, ексглава уряду, колишній очільник Служби безпеки України, екссекретар Ради національної безпеки і оборони України.

Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність. Євгену Марчуку було 80 років.

Євген Марчук – український державний діяч, четвертий прем’єр-міністр України, генерал армії України, кандидат юридичних наук.

Марчук став першим головою Служби безпеки України й очолював її з 6 листопада 1991 до 12 липня 1994 року.

Також Марчук обіймав посади:

державного міністра з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних ситуацій УРСР;

віце-прем’єр-міністра України в уряді Віталія Масола;

першого віце-прем’єр-міністра України – голови Координаційного комітету при президентові України щодо боротьби з корупцією і організованою злочинністю;

прем’єр-міністра України (1995-1996); секретаря РНБО (1999 рік);

міністра оборони (2003-2004).

10 грудня 2014 року очолив Міжнародний секретаріат з безпеки та цивільної співпраці між Україною та НАТО. З травня 2015 року – представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. З 21 листопада 2018 року очолював українську делегацію в ТКГ замість Леоніда Кучми.

Пресцентр СБУ повідомив причину смерті політика. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття його родині.

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