«Це свята святих». Порошенко назвав дві проблеми військових, які негайно має вирішити Зеленський

Експрезидент Петро Порошенко наголосив, що в України не може бути інших пріоритетів, ніж забезпечення фінансування Збройних сил України

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав повернути виплати військовим 30 тис. грн та негайно погасити борг перед родинами загиблих на фронті. Про це повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

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«Сьогодні дуже важливий день, бо ми розглядаємо зміни до Державного бюджету на цей рік. Під час змін до Державного бюджету не може у воюючої країни бути інших пріоритетів, ніж забезпечення фінансування Збройних сил України. Це свята святих. Все решта – вирішимо після нашої перемоги. Ми збудуємо дуже багато гарних доріг – але після того, як переможемо», – наголосив Порошенко.

Суспільство не розуміє, чому на виплату тридцяти тисяч кожному українському воїну грошей бракує, а на будівництво доріг є – зауважив п’ятий Президент. «І на фінансування приватних, наголошую приватних телеканалів, які вміють любити Україну лише за бюджетні гроші. В марафоні, який цензурується чиновниками, в якому складені чорні списки заборонених ньюзмейерків, до якого повно претензій у суспільства. І навіть у сьогоднішньому звіті Державного департаменту Сполучених Штатів наголошується на порушенні стандартів свободи слова. А він фінансується з державного бюджету», – додав Порошенко.

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Експрезидент Порошенко розповів, що нині держава має заборгованість перед родинами загиблих Героїв. Загиблих, на жаль, багато. Заборгованість, за словами Порошенка, – астрономічна.

Петро Порошенко також зауважив, що через рік після трагічних подій у Бузковому гаю Херсона, де героїічно загинули бійці тероборони, рідні не можуть поховати їх з відповідними почестями. А тероборонівців через бюрократію не визнають учасниками бойових дій.

Нагадаємо, що нещодавно Петро Порошенко в етері німецького телебачення неочікувано підтримав президента Володимира Зеленського.