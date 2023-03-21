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«Це свята святих». Порошенко назвав дві проблеми військових, які негайно має вирішити Зеленський

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Це свята святих». Порошенко назвав дві проблеми військових, які негайно має вирішити Зеленський
Петро Порошенко в Раді захистив права військових
фото: Європейська солідарність

Експрезидент Петро Порошенко наголосив, що в України не може бути інших пріоритетів, ніж забезпечення фінансування Збройних сил України

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав повернути виплати військовим 30 тис. грн та негайно погасити борг перед родинами загиблих на фронті. Про це повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

«Сьогодні дуже важливий день, бо ми розглядаємо зміни до Державного бюджету на цей рік. Під час змін до Державного бюджету  не може у воюючої країни бути інших пріоритетів, ніж забезпечення фінансування Збройних сил України. Це свята святих.  Все решта – вирішимо після нашої перемоги. Ми збудуємо дуже багато гарних доріг – але після того, як переможемо», – наголосив Порошенко.  

Суспільство не розуміє, чому на виплату тридцяти тисяч кожному українському воїну грошей бракує, а на будівництво доріг є – зауважив п’ятий Президент. «І на фінансування приватних, наголошую приватних телеканалів, які вміють любити Україну лише за бюджетні гроші. В марафоні, який цензурується чиновниками, в якому складені чорні списки заборонених ньюзмейерків, до якого повно претензій у суспільства. І навіть у сьогоднішньому звіті Державного департаменту Сполучених Штатів наголошується на порушенні стандартів свободи слова. А він фінансується з державного бюджету», – додав Порошенко.  

Експрезидент Порошенко розповів, що нині держава має заборгованість перед родинами загиблих Героїв. Загиблих, на жаль, багато. Заборгованість, за словами Порошенка, – астрономічна.

Петро Порошенко також зауважив, що через рік після трагічних подій у Бузковому гаю Херсона, де героїічно загинули бійці тероборони, рідні не можуть поховати їх з відповідними почестями. А тероборонівців через бюрократію не визнають учасниками бойових дій.

Нагадаємо, що нещодавно Петро Порошенко в етері німецького телебачення неочікувано підтримав президента Володимира Зеленського. 

Теги: Петро Порошенко ЗСУ гроші військові держава фінансування

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