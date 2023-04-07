Порошенко приїхав на службу в Києво-Печерську лавру

Православна церкви України проводить богослужіння на Благовіщення

Сьогодні, 7 квітня, українці святкують Благовіщення. З цієї нагоди митрополит Епіфаній, глава Православної церкви України, править святкову літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. На богослужіння завітав і експрезидент Петро Порошенко разом із дружиною, повідомляють ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Священнослужителі ПЦУ проводять в Лаврі велику службу, адже сьогодні православні віряни святкують свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Як відомо, для християн Благовіщення – третє найважливіше церковне свято після Великодня та Різдва. Благовіщення означає подію з життя Діви Марії, коли Архангел Гавриїл повідомив їй благу звістку про народження Сина Божого, який врятує людство

Нагадаємо, що митрополит Епіфаній проведе службу в Лаврі у Вербну неділю. Служба відбудеться в Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої лаври. Початок богослужіння в неділю, 9 квітня, о 9:00 ранку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Громадян просять з розумінням поставитися до можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом.

Зазначимо, що 29 березня Києво-Печерська лавра отримала нового намісника. Ним став колишній представник УПЦ МП архімандрит Авраамій (Лотиш), який перейшов до Православної церкви України.