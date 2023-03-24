Визнати бійців тероборони, які загинули у перші дні вторгнення, учасниками бойових дій – законопроєкт

В перші дні повномасштабного вторгнення тисячі чоловіків і жінко вишикувалися в черги до військомату і записалися в загони ТРО

Випадків, коли герої загинули, навіть не отримавши ще офіційного зарахування в бригаду, десятки, а може й сотні

Петро Порошенко з депутатами «Європейської Солідарності» внесли законопроєкт 9130, яким пропонують спеціальну процедуру отримання статусу учасників бойових дій для бійців територіальної оборони, які загинули у перші дні після 24 лютого 2022 року. Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

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«В перші дні повномасштабного вторгнення тисячі чоловіків і жінко вишикувалися в черги до військомату і записалися в загони ТРО. Через бюрократичну тяганину, стрімкість подій а іноді й відверту зраду, декого навіть не встигли поставити на облік, лише видали автомат захищати своє місто. Хлопці, яких окупанти розстріляли в Бузковому Гаю в Херсоні, через швидке захоплення міста і втечу деяких силовиків не встигли навіть оформити документи як члени ТРО. Але вони якраз і є символом Тероборони, тих, зто взяли зброю і не втекли, а до останнього подиху давали відсіч ворогу», – пояснює Геращенко.

Вона зазначає – таких випадків, коли герої загинули, навіть не отримавши ще офіційного зарахування в бригаду, а тільки бойове завдання від командира, десятки, а може й сотні.

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«Ці страшні історії розкриваються після деокупації наших територій. Родини загиблих не можуть отримати соціальної підтримки держави і вшанувати героїв із військовими почестями», – пише Геращенко.

«Маємо захистити іх пам’ять. З колегами з «Європейської Солідарності» зареєстрували проект Закону № 9130 від 20.03.2023 про внесення змін до Закону України «Про основи національного спротиву» щодо посилення гарантій прав військовослужбовців військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Мова йде про права родин загиблих захисників, які на час повномасштабного вторгнення не встигли чи не змогли офіційно оформити документи», – зазначає народна депутатка.

«Численні звернення до нас про некоректне нарахування виплат чи їх відсутність, неможливість довести належність бійця до складу в/ч, свідчать про актуальність проблеми. Мета нашого законопроєкту – створити процедуру, за якою би родини загиблих могли звернутися за встановленням належності воїна до в/ч. При цьому маємо запобігти корупційним ризикам. На нашу думку, одним з варіантів вирішення проблеми була процедура посмертного зарахування до підрозділу, де фактично воїн виконував бойові завдання, спільним розпорядженням міністра оборони і Головнокомандувача, після отримання всіх відповідних свідчень і доказів. Але очевидно, що це потребує законодавчого врегулювання», – пише Ірина Геращенко.