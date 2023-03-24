Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Визнати бійців тероборони, які загинули у перші дні вторгнення, учасниками бойових дій – законопроєкт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Визнати бійців тероборони, які загинули у перші дні вторгнення, учасниками бойових дій – законопроєкт
В перші дні повномасштабного вторгнення тисячі чоловіків і жінко вишикувалися в черги до військомату і записалися в загони ТРО
фото з відкритих джерел

Випадків, коли герої загинули, навіть не отримавши ще офіційного зарахування в бригаду, десятки, а може й сотні

Петро Порошенко з депутатами «Європейської Солідарності» внесли законопроєкт 9130, яким пропонують спеціальну процедуру отримання статусу учасників бойових дій для бійців територіальної оборони, які загинули у перші дні після 24 лютого 2022 року. Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

«В перші дні повномасштабного вторгнення тисячі чоловіків і жінко вишикувалися в черги до військомату і записалися в загони ТРО. Через бюрократичну тяганину, стрімкість подій а іноді й відверту зраду, декого навіть не встигли поставити на облік, лише видали автомат захищати своє місто. Хлопці, яких окупанти розстріляли в Бузковому Гаю в Херсоні, через швидке захоплення міста і втечу деяких силовиків не встигли навіть оформити документи як члени ТРО. Але вони якраз і є символом Тероборони, тих, зто взяли зброю і не втекли, а до останнього подиху давали відсіч ворогу», – пояснює Геращенко.

Вона зазначає – таких випадків, коли герої загинули, навіть не отримавши ще офіційного зарахування в бригаду, а тільки бойове завдання від командира, десятки, а може й сотні.

«Ці страшні історії розкриваються після деокупації наших територій. Родини загиблих не можуть отримати соціальної підтримки держави і вшанувати героїв із військовими почестями», – пише Геращенко.

«Маємо захистити іх пам’ять. З колегами з «Європейської Солідарності» зареєстрували проект Закону № 9130 від 20.03.2023 про внесення змін до Закону України «Про основи національного спротиву» щодо посилення гарантій прав військовослужбовців військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Мова йде про права родин загиблих захисників, які на час повномасштабного вторгнення не встигли чи не змогли офіційно оформити документи», – зазначає народна депутатка.

«Численні звернення до нас про некоректне нарахування виплат чи їх відсутність, неможливість довести належність бійця до складу в/ч, свідчать про актуальність проблеми. Мета нашого законопроєкту – створити процедуру, за якою би родини загиблих могли звернутися за встановленням належності воїна до в/ч. При цьому маємо запобігти корупційним ризикам. На нашу думку, одним з варіантів вирішення проблеми була процедура посмертного зарахування до підрозділу, де фактично воїн виконував бойові завдання, спільним розпорядженням міністра оборони і Головнокомандувача, після отримання всіх відповідних свідчень і доказів. Але очевидно, що це потребує законодавчого врегулювання», – пише Ірина Геращенко.

Читайте також: Загадкова загибель бійця тероборони на кордоні з Білоруссю: перші результати розслідування
Теги: солдат тероборона 24 лютого місто документи військомат Петро Порошенко окупанти Ірина Геращенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У листопаді було звільнено Херсон
Рік незламності: Зеленський оприлюднив емоційне відео
25 лютого, 11:47
НА Дніпропетровщині побиті півдесятка будинків та господарських споруд
Ракетний обстріл Авдіївки, п’ять загиблих на Херсонщині: ситуація в регіонах 1 березня
1 березня, 10:47
Найбільше біженців з України перебуває у Росії, Польщі та Німеччині
В ООН порахували, скільки українських біженців перебуває у Європі
1 березня, 22:07
Окупанти вдарили по Чорнобаївці: поранено однорічну дитину
Окупанти вдарили по Чорнобаївці: поранено однорічну дитину
1 березня, 15:40
Експерт пояснив, чому «миролюбиві» росіяни їдуть убивати українців
Експерт пояснив, чому «миролюбиві» росіяни їдуть убивати українців
9 березня, 14:30
Юрій Сиротюк розповів про проблеми українських військових та окупантів у Бахмуті
«Свободівець» розповів про «подарунки», які чекають на росіян за Бахмутом
6 березня, 15:30
Ірина Верещук зазначає, що окупанти бояться повторити помилку Херсонщини
Загарбники готуються до екстреної евакуації з тимчасово окупованих територій
14 березня, 00:45
Наслідки ворожих обстрілів Одеси
Росіяни вдарили по Одесі чотирма ракетами: є поранені (відео)
21 березня, 22:32
Житель Запоріжжя показав свою квартиру в перші секунди після прильоту ракети (відео)
Житель Запоріжжя показав свою квартиру в перші секунди після прильоту ракети (відео)
22 березня, 15:41

Суспільство

Визнати бійців тероборони, які загинули у перші дні вторгнення, учасниками бойових дій – законопроєкт
Визнати бійців тероборони, які загинули у перші дні вторгнення, учасниками бойових дій – законопроєкт
Танки Dachs, кулемети для Leopard: Німеччина надала безпрецендентну допомогу (список)
Танки Dachs, кулемети для Leopard: Німеччина надала безпрецендентну допомогу (список)
Метушня та багато вантажівок: як проходить велике виселення з Лаври (фото)
Метушня та багато вантажівок: як проходить велике виселення з Лаври (фото)
«Укрпошта» анонсувала нову марку з нагоди деокупації Київщини (фото)
«Укрпошта» анонсувала нову марку з нагоди деокупації Київщини (фото)
Хвилина мовчання: згадаймо захисника «Азовсталі» й підполковника СБУ Василя Богача
Хвилина мовчання: згадаймо захисника «Азовсталі» й підполковника СБУ Василя Богача
Тепло та майже без опадів: прогноз погоди на 24 березня
Тепло та майже без опадів: прогноз погоди на 24 березня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Вихід окупантів із Нової Каховки: Генштаб зробив уточнення
15K
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
15K
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
12K
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога
11K
У Росії створено пасажирський літак, але не для пасажирів: усі подробиці
9746
Ухилявся від мобілізації. Суд виніс рішення у справі свідка Єгови

Новини

На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Сьогодні, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Сьогодні, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Сьогодні, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Вчора, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
Вчора, 20:39
«Всі на вихід! Зйомки завершено!»: мешканців будинку, куди приїздив Путін, виселяють
Вчора, 20:30

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту