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Виконав бойове завдання, проте заплатив життям: нові подробиці загибелі екснардепа Барни

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Виконав бойове завдання, проте заплатив життям: нові подробиці загибелі екснардепа Барни
Олег Барна не дожив до свого 56-річчя всього один день
фото з відкритих джерел

Екснардеп Олег Барна був у складі групи, яка штурмувала ворожі позиції

Військові побратими колишнього народного обранця Олега Барни офіційно підтвердили смерть захисника та розповіли деталі його загибелі.

Військові 68 ОЄБР Збройних сил України повідомили, що Барна був помічником гранатометника, який гідно виконував усі поставлені перед ним бойові задачі. За їхніми словами, Барна, перебуваючи у званні старшого сержанта, одним із перших погодився увійти до групи, котра здійснювала штурм позицій росіян.

«Коли командири оголосили набір в групу на штурм ворожих позицій, старший сержант Барна не вагався ані хвилини», – підкреслили побратими загиблого.

Побратими підтвердили загибель Барни
Побратими підтвердили загибель Барни

Початково смерть Барни не підтверджував його брат Степан, про що на своїй сторінці у Facebook повідомляв п'ятий президент Петро Порошенко. Як відомо, саме у його команді Олег Барна був, коли став народним депутатом. Порошенко висловлював надію на те, що ексколега виявиться серед поранених, однак, на жаль, цього не сталося.

Зазначимо, що Олег Барна народився 18 квітня 1967 року, проходив службу в армії з 1985 до 1987 року. До 2014 року працював учителем математики, фізики, інформатики та допризовної підготовки у школах Тернопільської області. Колишній нардеп ще у 2015 році називав АТО повноцінною війною з Росією. Під час повномасштабного вторгнення він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

Нагадаємо, що екснардеп Олег Барна загинув 17 квітня. Олег Барна не дожив до свого 56-річчя всього один день.

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Теги: смерть Олег Барна

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