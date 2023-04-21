У Києві проходить прощання із загиблим Олегом Барною (відео)

Поховають екснардепа 23 квітня у рідному селі Білобожниця Тернопільської області

Сьогодні, 21 квітня, у Києві проходить прощання з екснардепом Олегом Барною, який загинув на війні захищаючи Україну. Церемонія відбувається на території Михайлівського собору у столиці.

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На церемонії присутні рідні, близькі, колеги загиблого героя. Також попрощатися з Олегом Барною прийшов Петро Порошенко з дружиною. О 12:00 прощання продовжиться на Майдані.

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Поховають екснардепа 23 квітня у рідному селі Білобожниця Тернопільської області.

Також у соборі прощаються з командиром єгерського взводу 31-річним тернополянином Валерієм Дороховим.

Нагадаємо, Олег Барна загинув, 17 квітня під час виконання бойових завдань під Вугледаром. Йому було 56 років.

Зазначимо, що Олег Барна народився 18 квітня 1967 року, проходив службу в армії з 1985 до 1987 року. До 2014 року працював учителем математики, фізики, інформатики та допризовної підготовки у школах Тернопільської області. Колишній нардеп ще у 2015 році називав АТО повноцінною війною з Росією. Під час повномасштабного вторгнення він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

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Військові 68 ОЄБР Збройних сил України повідомили, що Барна був помічником гранатометника, який гідно виконував усі поставлені перед ним бойові задачі. За їхніми словами, Барна, перебуваючи у званні старшого сержанта, одним із перших погодився увійти до групи, котра здійснювала штурм позицій росіян.