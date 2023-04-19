Загибель воїна: Міноборони пояснило, хто і коли має повідомляти сумну звістку

Міноборони звернулась з проханням до всіх повідомляючи про загибель у публічних комунікаціях, з поваги до родичів, дотримуватись простих правил

Якщо тіло не знайдено, тоді родині повідомляється, що військовослужбовець зник безвісти за певних обставин

Родичі загиблого військовослужбовця не повинні дізнаватись про втрату із Інтернету, оскільки в ЗСУ є порядок оповіщення родин про смерть родича-військового. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Правом повідомляти цю інформацію наділені ТЦК СП. Не командири, не побратими, не офіційні сторінки бригад тощо. Працівники ТЦК СП мають досвід та спеціально навчені такими комунікаціям», – уточнила Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що якщо тіло не знайдено, тоді родині повідомляється, що військовослужбовець зник безвісти за певних обставин. «Такий військовослужбовець в обліку буде зі статусом «безвісти зниклий». А от коли знайдено та ідентифіковано тіло, тоді повідомляється про загибель», – пояснила Маляр.

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Вона навела приклад, що були випадки, коли свідки бачили загибель, але тіла військового не знайшли, а згодом з'ясувалося, що він живий.

У зв'язку з цим представниця Міноборони звернулась з проханням до всіх у публічних комунікаціях, повідомляючи про загибель, з поваги до родичів, дотримуватись простих правил:

сповіщати публічно після того, як ТЦК СП повідомить родичам про загибель чи зникнення безвісти;

повідомляти коректно статус – «загиблий» чи «безвісти зниклий».

Нагадаємо, військові побратими колишнього народного обранця Олега Барни офіційно підтвердили смерть захисника та розповіли деталі його загибелі.