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    У Києві пройшла репетиція Маршу гідності (фото)

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    На злітній смузі заводу&nbsp;&laquo;Антонов&raquo; військові та представники інших силових формувань України відшліфовували майстерність - У Києві пройшла репетиція Маршу гідності (фото)
    На злітній смузі заводу «Антонов» військові та представники інших силових формувань України відшліфовували майстерність
    Фото: armyinform.com.ua

    За репетицією спостерігав головний режисер параду Алан Бадоєв

    У середу, 21 серпня, на злітній смузі заводу Антонов у Києві пройшла генеральна репетиція до Маршу гідності на День Незалежності 24 серпня 2019.

    Про це повідомляє «Армія Інформ».

    «На злітній смузі заводу «Антонов», незважаючи на спеку, військові та представники інших силових формувань України відшліфовували майстерність стройового кроку, відпрацьовували сценарій подій і співали гімн - усе, щоб гідно представити свої підрозділи на Майдані Незалежності 24 серпня», - йдеться в повідомленні.

    Зважаючи на кадри, за репетицією спостерігав головний режисер параду Алан Бадоєв.

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    У Києві пройшла репетиція Маршу гідності (фото)
    У Києві пройшла репетиція Маршу гідності (фото)
    У Києві пройшла репетиція Маршу гідності (фото)
    У Києві пройшла репетиція Маршу гідності (фото)
    У Києві пройшла репетиція Маршу гідності (фото)
    У Києві пройшла репетиція Маршу гідності (фото)
    У Києві пройшла репетиція Маршу гідності (фото)
    У Києві пройшла репетиція Маршу гідності (фото)
    У Києві пройшла репетиція Маршу гідності (фото)
    У Києві пройшла репетиція Маршу гідності (фото)
    У Києві пройшла репетиція Маршу гідності (фото)
    У Києві пройшла репетиція Маршу гідності (фото)

    Раніше стали відомі подробиці підготовки ходи до Дня Незалежності.

    До слова, українська співачка Тіна Кароль співатиме Гімн України під час Ходи Гідності до Дня Незалежності 24 серпня.

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