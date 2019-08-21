Тіна Кароль співатиме Гімн України під час святкування Дня Незалежності (відео)



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Тіна Кароль виконає Гімн України під час святкування Дня Незалежності 24 серпня

Піар-менеджер артистки Павло Орлов показав відео, як Кароль репетирує Гімн України

Українська співачка Тіна Кароль співатиме Гімн України під час Ходи Гідності до Дня Незалежності 24 серпня.

Про це повідомив піар-менеджер артистки Павло Орлов у Facebook.

«Тіна Кароль репетирує Гімн України, який виконає 24 серпня під час Ходи Гідності до Дня незалежності, - написав Орлов, поширивши фрагмент відео, на якому Кароль акапельно співає Державний Гімн.

Нагадаємо, у Києві затверджено програму заходів, присвячених Дню Державного Прапора України та 28-й річниці незалежності України.

Традиційно 23 серпня відбудуться церемонії підняття Державного Прапора України на Софійській площі, біля будівлі Київської міської державної адміністрації та в усіх районах Києва.

24 серпня розпочнеться урочистостями за участю керівництва держави та міста на Майдані Незалежності та на Алеї Героїв Небесної сотні.

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних Сил з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України.

Як відомо, у Києві відбулася перша репетиція Маршу захисників. Марш захисників має стати альтернативою військового параду, що скасував цього року президент Володимир Зеленський.

9 липня Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня Незалежності: зокрема, він повідомив, що військового параду 24 серпня не буде.

В свою чергу експрезидент Петро Порошенко зауважив, що парад - це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу.

На сайті президента України 9 липня з'явилася петиція з вимогою до Зеленського переглянути своє рішення про відміну військового параду 24 серпня.

Як повідомлялося, на День Незалежності буде два окремих марші. Добровольці та ветерани пройдуть Хрещатиком після маршу, що планує провести влада.

Вже понад дев’ять тисяч ветеранів зареєструвалися на марш у День Незалежності.