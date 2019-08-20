Стали відомі подробиці підготовки ходи до Дня Незалежності



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В Києві готуються до масштабного дійства на честь Дня Незалежності

Подробиці програми стануть відомі вже незабаром, а на даний момент проходять щоденні репетиції

П'ять оркестрів, українські зірки світової оперної сцени, 18 піаністів і народні артисти України. У Києві готуються до урочистої події святкування Дня Незалежності.

«Ми відійшли від ідеї дорогих, масштабних декорацій і спеціальних конструкцій на Майдані, змістивши акценти на людей - їхні вчинки, історії і долі, про які повинна дізнатися вся країна. Найдорожчим на День Незалежності буде людина – наші талановиті співвітчизники, які приїздять з усіх куточків України та світу для того, щоб привітати свою державу», - коментує режисер Алан Бадоєв.

«День Незалежності - це наша з вами історія і ця історія не про силу, а про людей. Ми хочемо показати не танк, а танкіста. Не літак, а його льотчика. А разом з ними поруч вченого, лікаря, спортсмена, художника, музиканта – людей, що створюють історію нашої держави», - додає режисер-постановник Олена Коляденко.

Участь у події візьме ONUKA – Ната Жижченко співатиме в урочистій частині заходу, а саунд-продюсер гурту Євген Філатов (відомий також як The Maneken) спродюсує музику до однієї з частин урочистої події.

«Я дуже вдячна Алану Бадоєву за запрошення взяти участь у «Ході Гідності», для мене це дуже велика честь. Особливо зважаючи на концепцію заходу, де людина, а не техніка займає центральне місце. Я сподіваюсь, що хода дійсно стане найяскравішою подією року у культурному житті України», - каже ONUKA.

Наразі відомо, що у «Ході Гідності» також візьмуть участь відомі на весь світ оперні співаки Андрій Романенко та Євген Орлов (Лауреат конкурсу Пласідо Домінго, соліст Берлінської державної опери), оперні співачки Оксана Крамарева (Лауреатка конкурсу Пласідо Домінго «Опералія») та Анжеліна Швачка. Спеціальним гостем події стане легендарний український композитор Мирослав Скорик.

Алан Бадоєв зазначає, що в процесі підготовки програми був вражений талантами і здібностями всіх тих людей, що задіяні у події. «Ми здатні на грандіозні речі, коли об'єднуємо нашу енергію разом», - каже режисер.

Інші подробиці програми стануть відомі вже незабаром, а на даний момент проходять щоденні репетиції. Відомо, що «Хода Гідності» запланована на ранок 24 серпня.