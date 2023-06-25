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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід негайно пройти в укриття

У Києві та низці північних областей України оголошено повітряну тривогу сьогодні пізно ввечері, 25 червня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку. 

«Київська, Чернігівська, Черкаська області – ракетна небезпека! У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття», - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У КМВА також підтвердили ракетну небезпеку для Києва.

«Ракетна небезпека для столиці! Перебувайте в укриттях до завершення повітряної тривоги!», – написав Сергій Попко, начальник КМВА.

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога фото 1

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