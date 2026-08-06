Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Найкрасивіші вітання та листівки на Яблучний Спас в 2026 році

Яблучний Спас святкують 6 серпня, його також називають Другим Спасом

Яблучний Спас є християнським святом, яке в церковній традиції носить назву Преображення Господнє. У народі його також називають Другим Спасом.

Свято пов'язане зі значною подією в житті Ісуса Христа – його преображенням перед учнями Петром, Іоаном та Іаковом на горі Фавор. Під час молитви обличчя Ісуса засяяло небесним світлом, а одяг став білосніжним. Спустившись із гори, Спаситель попросив апостолів зібрати яблука, щоб їх освятити.

Яблучний Спас об'єднує церковні та народні традиції. У цей день люди згадують померлих родичів, приносячи освячені плоди на кладовища та лишаючи їх на могилах близьких.

Святкування супроводжується богослужіннями в храмах. Віряни одягаються у світлий одяг і несуть до церкви кошики, наповнені фруктами та ягодами – яблуками, грушами, сливами, виноградом. Усе це освячується під час служби.

«Главком» зібрав найкрасивіші вітання та листівки на Яблучний Спас в 2026 році.

Зміст

Привітання у прозі

У свято Преображення Господнього бажаємо миру в кожному будинку, щастя в кожній родині, гармонії в кожному серці! Як літо переходить в щедру осінь, так нехай всі ваші добрі починання принесуть свої плоди, мрії збудуться, і щастя увійде у ваше життя!

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Шановні православні! Привітаємо один одного зі світлим Днем – Днем Преображення Господньою дорогою. Освятимо дари землі в храмах, скуштуємо яблучних плодів Другого Спаса, почастуємо медом близьких і зміцнимося в вірі. Будемо сподіватися на добре майбутнє, слухати, що підказує нам Отець Небесний, і щиро любити один одного.

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За слов’янськими традиціями сьогоднішній день знаменує настання осені і збір врожаю. З теплом і від щирого серця вітаю вас з Яблуневим Спасом! Нехай ваше життя завжди буде наповнене добром, любов’ю, світлом справжніх чудес і радістю! Достатку в домі і всього найкращого!

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Сьогодні в Яблуневий Спас я вітаю тебе і дякую за те, що ти поруч зі мною! За твої щоки рум’яні, як червоне наливне яблучко, за твої губи солодкі, як виноград, за твій дзвінкий веселий сміх, який гріє мені душу! Квітни красою і мудрістю своєю, будь здорова і щаслива!

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Вітаю зі святом Преображення Господнього. В Яблуневий Спас я бажаю тобі кожен день вдихати чудовий аромат життя, ніби ти в яблуневому саду, бажаю любові, здоров’я, достатку і миру. І нехай Господь допомагає тобі перетворюватися, ставати добрішими, краше і сміливіше.

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Мила подружка! Від щирого серця вітаю тебе з Яблучним Спасом! Бажаю тобі, щоб ти була гаряча і красива, як літо, щедра і багата, як осінь! Щоб на твоєму обличчі завжди сяяла сонячна усмішка! Нехай в твоїм домі назавжди оселяться любов, вірність, щастя і достаток!

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Дорогий татко! Ось і настав світле свято Яблуневого СМпаса. Хочу побажати тобі в цей день міцного здоров’я, сильного тіла і сильного духу, радості в душу і солодощі на святковому столі! Нехай щедре літо і чарівна осінь дарують тобі тільки хороші і яскраві дні, а все сумні спогади нехай безслідно зникнуть!

Привітання у віршах

Сьогодні настав Яблучний

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Зі Спасом Яблучним вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово «війна».

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

Зустрічаймо дружно Спас

Яблуками й медом,

Вже приходить він до нас

Промінцями з неба.

Прохолодно вже в садах,

Хоч припікає й досі,

Зустрічаймо дружно Спас -

На порозі осінь.

***

У цей яблуневий серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Червоні яблука великі.

На долоньці у дитини

Сонечко лежить яскраве,

Біля яблуньок драбини –

В кошик яблучко духмяне!

Тож вітаю Вас зі Спасом,

Щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була Зима!

***

Сьогодні настав Яблучний

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

Яскраві листівки до Яблучного Спасу