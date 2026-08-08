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День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня 2026 року – День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України
фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Війська зв’язку є важливою частиною Збройних сил

8 серпня 2026 року в Україні відзначають професійне свято військових зв’язківців – День Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України. Це професійне свято було запроваджене у 2026 році на знак пошани до військовослужбовців, які відповідають за стабільний та безперебійний зв’язок у Збройних Силах України. Детальніше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі «Главкома». 

Зміст

Історія свята

Свято спочатку було встановлено указом Леоніда Кучми 1 лютого 2000 року й приурочене до дати 8 серпня 1920 року, коли в Києві на базі колишнього Костянтинівського юнкерського училища розпочалася підготовка зв’язківців на других Київських військово-інженерних курсах.

Після проголошення незалежності країни, 3 січня 1992 року, управління зв’язку Червонопрапорного Київського військового округу почало координувати діяльність системи зв’язку Київського, Прикарпатського та Одеського військових округів, а згодом – і військ зв’язку Повітряних сил і військ ППО. Саме тоді почалося створення Управління зв’язку Головного штабу ЗСУ.

У лютому 2020 року, в межах переходу ЗСУ до стандартів НАТО, Головне управління зв’язку та інформаційних систем було переформатовано у Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки ЗСУ.

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1

6 серпня 2026 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України 8 серпня.

«Ушановуючи мужність і героїзм воїнів Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою розвитку військових традицій постановляю: установити в Україні День Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, який відзначати щороку 8 серпня. Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 1 лютого 2000 року № 154/2000 «Про День військ зв'язку», – йдеться в указі.

Сьогодні війська зв’язку є важливою частиною Збройних сил, відповідальною за забезпечення зв’язку та управління військами. Зв’язківці входять до складу всіх родів військ, а їх спеціальність – одна з найнеобхідніших і найбільш затребуваних на фронті.

Привітання у прозі

Бажаю всім відважним і хоробрим воїнам безперебійного зв'язку! Незламності духу, наполегливості й мужності у боротьбі за нашу перемогу! Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я, родинного щастя та добробуту. Слава військам зв'язку та кібербезпеки! Слава Україні! Разом переможемо!

***

З Днем військ зв'язку та кібербезпеки! Ваша робота невидима – але безцінна. Ваша сила – у кожному сигналі та кожному захищеному каналі. Низький уклін за це! Ви – тиха міць армії, яка не дає ворогу жодного шансу. Зі святом, фахівці кібероборони! Щира подяка за те, що щодня тримаєте цифровий фронт!

***

Вітаю з Днем військ зв’язку! Ваша робота є невіддільною частиною нашої безпеки та стабільності. Бажаю вам міцного здоров’я, успіхів у службі та мирного життя. Дякуємо за вашу відданість та професіоналізм!

***

Щиро бажаємо нашим зв’язківцям, кіберспеціалістам міцного здоров’я, Божої опіки та якнайшвидшої Перемоги. Безмежна вдячність за самовіддану службу на благо волі, правди, незалежності України та її народу!

***

Вітаю з Днем військ зв’язку Збройних Сил України. Ваша праця є невидимим, але надзвичайно важливим щитом для нашої держави. Бажаю успіхів, міцного здоров’я та мирного неба. Дякую за службу!

***

З Днем військ зв'язку та кібербезпеки! Ваша робота невидима – але безцінна. Ваша сила – у кожному сигналі та кожному захищеному каналі. Низький уклін за це! Ви – тиха міць армії, яка не дає ворогу жодного шансу. Зі святом, фахівці кібероборони! Щира подяка за те, що щодня тримаєте цифровий фронт!

***

Шановні зв'язківці та кіберзахисники! Завдяки вам наші військові завжди на зв'язку, а важлива інформація – під надійним контролем. Ви щодня забезпечуєте безпеку цифрових рубежів і підтримуєте єдність армії. Бажаємо вам сили, здоров'я та нових перемог у вашій непростій, але такій потрібній справі. Слава Україні – і слава кожному з вас!

Привітання у віршах

Зв’язківець військовий, у свято твоє
Звучать слова-визнання:
Розумний, відважний наш герой,
Прийми ж побажання!

Бажаю, щоб ти завжди
З усіма зміг зв’язатися,
А з коханими людьми
Бажаю не розлучитися!

***

Свято сьогодні заслужене твоє,
І я схиляюся з пошаною,
Військовий зв’язківець – справжній герой,
Небезпечна це робота.

І я всією душею на цій посаді
Бажаю працювати без ризику,
Нехай небо виконає будь-яку мрію
Такого крутого зв’язківця!

***

У День військ зв'язку України
Всім зв'язківцям скажемо ми:
Ви важливі, необхідні
Для рідної нашої країни.

І цінна робота ваша,
Зв’язок надійний бути повинен,
ночами не спите навіть,
І спокійно спить країна.

Ми бажаємо вам здоров'я,
Не тужити, не сумувати,
Ці терміни вам з любов'ю
Так намагалися складати!

***

День військ зв'язку України,
У зв'язківців – іменини,
Зв'язківці, вас ми вітаємо,
В роботі якості бажаємо,

Щоб зв'язок, на мить не переривався,
Завжди надійним залишався!
Адже без нього, ніяк не можна,
І цей тост, за вас, друзі!

Привітання у листівках

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 7
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 8
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 9
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 10

Нагадаємо, що серпень 2026 року традиційно є одним із найважливіших місяців для українців. Саме цього місяця країна відзначатиме День Державного Прапора, День Незалежності, День пам'яті захисників, а також професійні свята військових авіаторів, будівельників, ветеринарів, пасічників, археологів і шахтарів.

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Теги: свята свято календар ЗСУ

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