Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня

На Яблучний Спас традиційно прийнято пригощати всіх яблуками і самим ласувати ними

Яблучний Спас – це важливе християнське свято, яке має офіційну церковну назву Преображення Господнє. У народі його часто називають Другим Спасом.

У традиціях Православної церкви це свято пов’язане з біблійною подією Преображення Ісуса Христа перед апостолами Петром, Іоаном і Яковом на горі Фавор. Згідно з писанням, під час молитви Ісус обійнявся небесним світлом, його обличчя засяяло, а одяг став білосніжно чистим. Після цього, спустившись із гори, він велів учням зібрати яблука для їхньої освячення Господом.

Свято Яблучного Спасу тісно переплетене з давніми церковними та народними традиціями. У цей день прийнято вшановувати пам’ять покійних родичів. За звичаєм, освячені в церкві плоди приносять на кладовища і залишають на могилах близьких.

Храми у свято проводять богослужіння, а прихожани вбираються у світлий або білий одяг. Вони приходять із кошиками, наповненими фруктами та ягодами – яблуками, грушами, сливами, виноградом, які після служби освячуються.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар. Завдяки цьому дати неперехідних свят із фіксованим днем змістилися на 13 днів раніше. Наприклад, перше з трьох літніх свят на честь Спасителя – Маковія (Медовий Спас) – тепер відзначається 1 серпня, тоді як Яблучний Спас святкується 6 серпня, а Горіховий спас припадає на 16 серпня.

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Історія свята

На свято Яблучного Спаса люди віддають шану Ісусу Христу. Цей день також відомий як Спас на горі. За церковною традицією, саме 6 серпня, за 40 днів до розп'яття Христа, Ісус із трьома своїми учнями – Петром, Іваном та Яковом – піднялися на гору Фавор. На цьому місці Спаситель отримав знак щодо своєї майбутньої мученицької смерті на хресті заради спасіння людства і наступного воскресіння. Згідно з переказами, назва свята Преображення виникла завдяки дивовижному явищу: під час молитви Христове обличчя раптово засяяло, ніби сонце, а його одяг став надзвичайно білим, наче світло. Після спуску з гори Ісус закликав збирати яблука для їх освячення у храмі.

Святкування Яблучного Спаса бере початок із IV століття. Саме тоді на горі Фавор був побудований храм, присвячений Преображенню Господньому. Люди приносили туди дари природи – яблука або виноград – для освячення.

Цей день записаний у церковному календарі, щоб нагадати віруючим про необхідність духовного очищення та самовдосконалення. Яблучний Спас є неперехідним святом, яке відзначається щорічно 6 серпня.

Традиції

Люди приносять до церкви кошики з яблуками, виноградом, грушами та іншими плодами для освячення. На святковому столі зазвичай подають фруктову випічку, однак всі страви повинні бути пісними, оскільки з 1 серпня 2025 року розпочався Успінський піст.

Існує вірування, що під час споживання першого освяченого яблука на Яблучний Спас можна загадувати бажання. Перед святом Преображення і освяченням плодів у церкві рекомендується утримуватись від їжі зі свіжого врожаю. З 6 серпня також діє заборона на роботи вдома, на городі або заняття рукоділлям, адже цей день радять присвятити добрим справам і роздумам про духовне різноманіття.

Крім того, варто пробачити всі образи та уникати конфліктів з іншими.

За народним повір'ям, на Яблучний Спас не слід завдавати шкоди комахам. Вважається, якщо муха двічі сяде на руку, це ознака щасливого року.

Народні прикмети на Яблучний Спас

Яка погода на Яблучний Спас – така буде і на Покрову.

Бджоли рояться – слід чекати дощ.

Сухий і сонячний день – буде тепла осінь.

Багато шпаків на деревах – до морозного січня.

Весь урожай зернових потрібно зібрати до Яблучного Спаса – інакше перший дощ все погубить.

Другий Спас – тримай рукавиці про запас.

Який другий Спас, такий і січень. Якщо 6 серпня дуже тепло, то в січні буде мало снігу, якщо піде дощ – багато.

Якщо фрукти в саду виявилися гнилими і не достояли до Яблучного Спаса, то наступний рік буде складним і важким.

Якщо дитину в цей день вкусила бджола, тож незабаром в будинку будуть гості. Час готуватися до прийому знайомих або родичів.

Для того щоб бажання здійснилося, потрібно покуштувати яблуко, освячене в церкві і заїсти його медом.

Якщо вагітна з ранку знайде на дорозі пару гілочок верби, то з малюком все буде гаразд.

Тих, кого улестиш на Яблучний Спас, той допоможе впродовж року.

Окроплена свяченою водою суха гілочка дерева, поставлена в офісі, вбереже від зради і підлості колег.

Надбитий посуд потрібно викинути, інакше фінансових складностей не уникнути.

На Спаса роздають дрібні гроші бідним. Напередодні 6 серпня треба наготувати багато частувань та роздати їх нужденним, така прикмета обіцяє процвітання всій родині.

Що не можна робити в цей день