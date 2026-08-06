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Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
На Яблучний Спас всі страви повинні бути пісними
фото з відкритих джерел

На Яблучний Спас традиційно прийнято пригощати всіх яблуками і самим ласувати ними

Яблучний Спас – це важливе християнське свято, яке має офіційну церковну назву Преображення Господнє. У народі його часто називають Другим Спасом.

У традиціях Православної церкви це свято пов’язане з біблійною подією Преображення Ісуса Христа перед апостолами Петром, Іоаном і Яковом на горі Фавор. Згідно з писанням, під час молитви Ісус обійнявся небесним світлом, його обличчя засяяло, а одяг став білосніжно чистим. Після цього, спустившись із гори, він велів учням зібрати яблука для їхньої освячення Господом.

Свято Яблучного Спасу тісно переплетене з давніми церковними та народними традиціями. У цей день прийнято вшановувати пам’ять покійних родичів. За звичаєм, освячені в церкві плоди приносять на кладовища і залишають на могилах близьких.

Храми у свято проводять богослужіння, а прихожани вбираються у світлий або білий одяг. Вони приходять із кошиками, наповненими фруктами та ягодами – яблуками, грушами, сливами, виноградом, які після служби освячуються.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар. Завдяки цьому дати неперехідних свят із фіксованим днем змістилися на 13 днів раніше. Наприклад, перше з трьох літніх свят на честь Спасителя – Маковія (Медовий Спас) – тепер відзначається 1 серпня, тоді як Яблучний Спас святкується 6 серпня, а Горіховий спас припадає на 16 серпня.

Зміст

Історія свята

На свято Яблучного Спаса люди віддають шану Ісусу Христу. Цей день також відомий як Спас на горі. За церковною традицією, саме 6 серпня, за 40 днів до розп'яття Христа, Ісус із трьома своїми учнями – Петром, Іваном та Яковом – піднялися на гору Фавор. На цьому місці Спаситель отримав знак щодо своєї майбутньої мученицької смерті на хресті заради спасіння людства і наступного воскресіння. Згідно з переказами, назва свята Преображення виникла завдяки дивовижному явищу: під час молитви Христове обличчя раптово засяяло, ніби сонце, а його одяг став надзвичайно білим, наче світло. Після спуску з гори Ісус закликав збирати яблука для їх освячення у храмі.

Святкування Яблучного Спаса бере початок із IV століття. Саме тоді на горі Фавор був побудований храм, присвячений Преображенню Господньому. Люди приносили туди дари природи – яблука або виноград – для освячення.

Цей день записаний у церковному календарі, щоб нагадати віруючим про необхідність духовного очищення та самовдосконалення. Яблучний Спас є неперехідним святом, яке відзначається щорічно 6 серпня.

Традиції

Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня фото 1

Люди приносять до церкви кошики з яблуками, виноградом, грушами та іншими плодами для освячення. На святковому столі зазвичай подають фруктову випічку, однак всі страви повинні бути пісними, оскільки з 1 серпня 2025 року розпочався Успінський піст.

Існує вірування, що під час споживання першого освяченого яблука на Яблучний Спас можна загадувати бажання. Перед святом Преображення і освяченням плодів у церкві рекомендується утримуватись від їжі зі свіжого врожаю. З 6 серпня також діє заборона на роботи вдома, на городі або заняття рукоділлям, адже цей день радять присвятити добрим справам і роздумам про духовне різноманіття.

Крім того, варто пробачити всі образи та уникати конфліктів з іншими.

За народним повір'ям, на Яблучний Спас не слід завдавати шкоди комахам. Вважається, якщо муха двічі сяде на руку, це ознака щасливого року.

Народні прикмети на Яблучний Спас

  • Яка погода на Яблучний Спас – така буде і на Покрову.
  • Бджоли рояться – слід чекати дощ.
  • Сухий і сонячний день – буде тепла осінь.
  • Багато шпаків на деревах – до морозного січня.
  • Весь урожай зернових потрібно зібрати до Яблучного Спаса – інакше перший дощ все погубить.
  • Другий Спас – тримай рукавиці про запас.
  • Який другий Спас, такий і січень. Якщо 6 серпня дуже тепло, то в січні буде мало снігу, якщо піде дощ – багато.
  • Якщо фрукти в саду виявилися гнилими і не достояли до Яблучного Спаса, то наступний рік буде складним і важким.
  • Якщо дитину в цей день вкусила бджола, тож незабаром в будинку будуть гості. Час готуватися до прийому знайомих або родичів.
  • Для того щоб бажання здійснилося, потрібно покуштувати яблуко, освячене в церкві і заїсти його медом.
  • Якщо вагітна з ранку знайде на дорозі пару гілочок верби, то з малюком все буде гаразд.
  • Тих, кого улестиш на Яблучний Спас, той допоможе впродовж року.
  • Окроплена свяченою водою суха гілочка дерева, поставлена в офісі, вбереже від зради і підлості колег.
  • Надбитий посуд потрібно викинути, інакше фінансових складностей не уникнути.
  • На Спаса роздають дрібні гроші бідним. Напередодні 6 серпня треба наготувати багато частувань та роздати їх нужденним, така прикмета обіцяє процвітання всій родині.

Що не можна робити в цей день

  • Не можна важко працювати, прибирати, займатися ремонтом та рукоділлям, також краще відкласти роботу в саду і на городі.
  • Не варто митися в лазні, особливо мити голову, також не варто фарбувати волосся, візит до перукаря краще перенести на інший день.
  • Заборонено купатися у водоймах.
  • Яблука в цей день можна їсти тільки після освячення в церкві.
  • У цей період триває Успінський піст, тому обмежте вживання їжі тваринного походження.
  • На Яблучний Спас в молитвах обов'язково потрібно згадати померлих родичів.
  • Не слід вплутуватися в конфлікти, лихословити і бажати іншим зла.
  • Заборонено вбивати або проганяти комах.

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Теги: свята релігія православна церква урожай фрукти свято календар

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