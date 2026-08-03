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Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Рівень води в Дністрі стрімко знижується
фото з відкритих джерел

Країна вводить заборони на експорт світла та нічний полив

У Молдові ухвалено низку термінових заходів для забезпечення енергетичної безпеки країни та захисту її водних ресурсів. Відповідні рішення затвердила Національна комісія з управління кризами під головуванням прем'єр-міністра Василя Тофана на тлі стрімкого зниження рівня води у річці Дністер, повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

«Згідно з рішенням комісії, у Молдові обмежать комерційний експорт електроенергії у пікові години з 18:00 до 22:00. Тим часом Energocom визначить та укладе контракти на альтернативні джерела енергії в Румунії, Україні та на інших доступних ринках. Крім того, у громадських та комерційних будівлях внутрішнє освітлення скоротять щонайменше на 30%. У період з 18:00 до 06:00 у населених пунктах вимикатимуть фонтани, вітрини, декоративне, архітектурне та рекламне освітлення», – йдеться у повідомленні.

Місцевій владі та операторам водопостачання доручено оптимізувати роботу вуличного освітлення й насосних станцій, щоб мінімізувати навантаження на мережу в піковий час. Крім того, управляючі житловими будинками мають попередити мешканців про рекомендацію утриматися від користування ліфтами вранці з 06:00 до 09:00 та ввечері з 18:00 до 23:00, аби уникнути застрягання у разі можливих відключень світла.

Значні обмеження торкнулися й використання води. Владі заборонили використовувати воду з Дністра для миття вулиць, тротуарів, а також для заповнення басейнів чи розважальних водойм. Полив сільськогосподарських угідь та забір води з річки дозволено виключно вніч з 21:00 до 06:00, причому пріоритет надаватиметься садовим культурам. Промислові підприємства, які не задіяні у сферах медицини та виробництва продуктів харчування, зобов'язані скоротити споживання води щонайменше на п'яту частину. Для забезпечення потреб населення влада активує резервні артезіанські свердловини під підвищеним контролем якості води.

Як повідомлялося, минулого тижня Україна та Молдова домовилися тимчасово скоротити скиди води з Дністровського комплексного гідровузла через критичне обміління Дністра. Новий режим діятиме щонайменше два тижні та може бути переглянутий у разі подальшого погіршення гідрологічної ситуації.

Посуха вразила не лише Дністер: в Сербії вантажне та пасажирське судноплавство на Дунаї опинилося під загрозою через стрімке обміління річки, яке перевищило навіть історичні показники початку XX століття.

Крім того, Угорщина вперше за понад 40 років повністю зупиняє роботу своєї єдиної атомної електростанції «Пакш» через рекордне обміління Дунаю, вода якого використовується для охолодження реакторів.

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Теги: Молдова річка обмеження

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