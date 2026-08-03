Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США

Президент анонсував кадрові зміни в посольствах ще в липні

Президент підписав указ про звільнення Стефанішиної

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт глави держави.

Відповідне рішення закріплено указом президента України №696/2026, який був оприлюднений в понеділок.

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, в липні Зеленський анонсував кадрові зміни у низці посольств. Зокрема, мова йшла про посольство України в США.

До слова, у Києві розпочалася щорічна Нарада послів–2026. Головна мета наради – підбиття підсумків роботи дипломатичної служби, забезпечення координації українського дипкорпусу та визначення спільних підходів до реалізації зовнішньополітичних пріоритетів перед початком нового політичного сезону.

У межах п’ятиденної програми також відбудуться стратегічні дискусії, презентації нових дипломатичних, культурних та гуманітарних ініціатив, професійні тренінги й регіональна програма, спрямована на ознайомлення керівників дипмісій із ключовими викликами України в умовах повномасштабної російської агресії.