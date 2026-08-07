Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку

Ексміністр розповів про поетапний призов, можливість працювати на економіку та розв'язання проблеми СЗЧ

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров в ефірі YouTube-каналу громадського діяча та волонтера Сергія Стерненка повідомив про наявність детального плану реформування системи мобілізації. Про це пише «Главком».

Так, Михайло Федоров заявив, що його команда підготувала комплексний план змін до системи мобілізації, який передбачає поетапний призов військовозобов'язаних, скорочення кількості людей, оголошених у розшук, а також створення зрозумілих правил проходження служби. І все це планувалось реалізовувати у два етапи.

Ексміністр наголосив, що ключова ідея його реформи полягала в усуненні причин, через які люди побоюються призову. На його переконання, держава має забезпечити супровід громадян від моменту оповіщення до проходження служби.

«Ключова наша ідея була в тому, що потрібно спочатку вирішити корінь проблеми – чому людина боїться йти в армію, і як зробити так, щоб знизити ці ризики, і людина знала, що ми боремося за її життя... Це комплексний підхід без популізму, що давайте просто пофарбуємо стіни в кожному ТЦК або посадимо кожного керівника. Так не працює», – заявив Михайло Федоров.

Етапи та ключові кроки реформи

Федоров підкреслив, що перший етап змін йому вдалось вже раніше запустити. Йдеться про впровадження нових коротких контрактів, визначення термінів служби, рівня заробітної плати, залучення іноземних громадян, а також спрощення процедур переведення та повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини (СЗЧ).

«Перше – це вирішення проблеми СЗЧ. Тому що, якщо в тебе 200+ тисяч в СЗЧ, ти постійно шукаєш нових людей, і в тебе знову за місяць десятки тисяч ідуть в СЗЧ, то в тебе логіка мобілізації не дуже працює», – сказав він.

Таким чином, другий крок мав бути спрямований на зміну самого підходу до призову.

Серед головних завдань Федоров виділив:

Вирішення проблеми СЗЧ: Федоров наголосив, що без розв'язання цього питання логіка мобілізації не працює, оскільки вибуття людей з військових частин змушує постійно шукати нових мобілізованих. Зміна підходу до перебування в розшуку: замість ситуації, коли значна кількість громадян перебуває в розшуку, а державна система витрачає ресурс на їхній пошук та примусову мобілізацію, пропонується запровадити прозору поетапну систему.

Натомість команда Федорова пропонувала інший підхід.

«У нас була інша логіка: запустити певні етапи, коли в тебе не два мільйони в розшуку, а певна кількість людей знає про те, що зараз на найближчий час вони потрапили під мобілізацію. Для них створені всі умови – від навчання до вибору підрозділу. Всі інші в цей час можуть спокійно працювати певний період часу. Вони працюють на економіку нашої країни. Тому що це задача не менш важлива сьогодні для забезпечення функціональності нашої держави і отримання грошей на дрони», – пояснив він.

Федоров зазначив, що команда детально пропрацювала реформу та підготувала окремий документ, який описує всі етапи її впровадження. Щоправда, за словами Федорова, ця реформа потребує внесення змін до законодавства України та ухвалення нових нормативно-правових актів.

Ексміністр додав, що не розкриває всіх деталей плану, оскільки його публічна презентація та суспільне обговорення мають відбутися за участю чинної команди Міністерства оборони.

Нагадаємо, Міністерство оборони розширило програму добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини, відкривши для військових понад 70 підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та Держспецтрансслужби. Подати рапорт за спрощеною процедурою можуть військовослужбовці, у яких факт СЗЧ зафіксували до 12 червня 2026 року, зробити це можна до 20 вересня. У Міноборони наголошують, що учасники програми зможуть самостійно обрати підрозділ, посаду та командира для подальшої служби.