Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем

Племінниця короля принцеса Євгенія втретє стала мамою

Король Великої Британії Чарльз III знову став двоюрідним дідусем. Його племінниця, британська принцеса Євгенія, народила доньку. Про поповнення в королівській родині повідомили на офіційному сайті британської королівської родини, пише «Главком».

Так, принцеса Євгенія втретє стала мамою, вона народила дівчинку. Принцеса має ще двох синів – Августа та Ернеста. «Король і королева, а також інші члени королівської родини з великою радістю дізналися цю новину», – зазначили в Букінгемському палаці.

Принцеса Євгенія втретє стала мамою фото: Іnstagram.com/princesseugenie

Донька принцеси Євгенії з’явилася на світ 3 серпня о 18:20. Пологи відбулися у Лісабоні (Португалія). Дівчинка народилася з вагою майже 3 кг, а саме 2,98 кг. «Принцеса Євгенія та пан Джек Бруксбанк із радістю повідомляють про благополучне народження своєї доньки», – йдеться у повідомленні.

Сини принцеси Євгенії Август та Ернест дізнаюються про те, що в них буде сестра фото: Іnstagram.com/princesseugenie

У своєму особистому блозі в Instagram принцеса Євгенія теж поділилася новиною про народження доньки. «Ми з Джеком неймовірно раді повідомити про народження нашої донечки! Ми безмежно закохані в нашу маленьку дівчинку», – написала вона.

Принцеса Євгенія є онукою покійної Єлизавети II фото: Іnstagram.com/princesseugenie

Принцеса Євгенія є дочкою експринца Ендрю та онукою Єлизавети II. Тож для короля Чарльза III вона племінниця, а монарх її дітям двоюрідний дідусь.

До слова, у 2023 році принцеса Євгенія, яка є онукою покійної королеви Єлизавети II, знову народила. На світ з’явився хлопчик. Дитину назвали Ернестом Георгом Ронні Бруксбенком.

Нагадаємо, 12 жовтня у Віндзорському замку відбулося королівське весілля. Цього разу під вінець пішла принцеса Євгенія, друга дочка принца Ендрю і герцогині Йоркської.

Зазначимо, король Великої Британії Чарльз III виселяє з королівських резиденцій своїх племінниць, доньок експринца Ендрю Беатріс та Євгенію. Принцесам Беатріс та Євгенії доручили шукати нове житло в Лондоні. Принцеса Беатріс мешкала у квартирі в Сент-Джеймському палаці, а принцеса Євгенія жила в Кенсінгтонському палаці.