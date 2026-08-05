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Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Карл III став двоюрідним дідусем
фото: Іnstagram.com/theroyalfamily

Племінниця короля принцеса Євгенія втретє стала мамою

Король Великої Британії Чарльз III знову став двоюрідним дідусем. Його племінниця, британська принцеса Євгенія, народила доньку. Про поповнення в королівській родині повідомили на офіційному сайті британської королівської родини, пише «Главком».

Так, принцеса Євгенія втретє стала мамою, вона народила дівчинку. Принцеса має ще двох синів – Августа та Ернеста. «Король і королева, а також інші члени королівської родини з великою радістю дізналися цю новину», – зазначили в Букінгемському палаці.

Принцеса Євгенія втретє стала мамою
Принцеса Євгенія втретє стала мамою
фото: Іnstagram.com/princesseugenie

Донька принцеси Євгенії з’явилася на світ 3 серпня о 18:20. Пологи відбулися у Лісабоні (Португалія). Дівчинка народилася з вагою майже 3 кг, а саме 2,98 кг. «Принцеса Євгенія та пан Джек Бруксбанк із радістю повідомляють про благополучне народження своєї доньки», – йдеться у повідомленні.

Сини принцеси Євгенії Август та Ернест дізнаюються про те, що в них буде сестра
Сини принцеси Євгенії Август та Ернест дізнаюються про те, що в них буде сестра
фото: Іnstagram.com/princesseugenie

У своєму особистому блозі в Instagram принцеса Євгенія теж поділилася новиною про народження доньки. «Ми з Джеком неймовірно раді повідомити про народження нашої донечки! Ми безмежно закохані в нашу маленьку дівчинку», – написала вона.

Принцеса Євгенія є онукою покійної Єлизавети II
Принцеса Євгенія є онукою покійної Єлизавети II
фото: Іnstagram.com/princesseugenie

Принцеса Євгенія є дочкою експринца Ендрю та онукою Єлизавети II. Тож для короля Чарльза III вона племінниця, а монарх її дітям двоюрідний дідусь.

До слова, у 2023 році принцеса Євгенія, яка є онукою покійної королеви Єлизавети II, знову народила. На світ з’явився хлопчик. Дитину назвали Ернестом Георгом Ронні Бруксбенком.

Нагадаємо, 12 жовтня у Віндзорському замку відбулося королівське весілля. Цього разу під вінець пішла принцеса Євгенія, друга дочка принца Ендрю і герцогині Йоркської.

Зазначимо, король Великої Британії Чарльз III виселяє з королівських резиденцій своїх племінниць, доньок експринца Ендрю Беатріс та Євгенію. Принцесам Беатріс та Євгенії доручили шукати нове житло в Лондоні. Принцеса Беатріс мешкала у квартирі в Сент-Джеймському палаці, а принцеса Євгенія жила в Кенсінгтонському палаці.

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Теги: Принц Чарльз Принц Ендрю Велика Британія діти сім'я Королева Єлизавета II

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