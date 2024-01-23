У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві з половиною години

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

Уранці у Києві та Київській області, а також низці областей України оголосили повітряну тривогу. Відбувся пуск крилатих ракет російською стратегічною авіацією. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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«Ракетна небезпека в південних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС», – йшлося у повідомленні.

Натомість о 8:14 оголосили відбій ракетної небезпеки.

Раніше у Харкові пролунала серія вибухів. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Харкову.