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У різних регіонах країни лунають вибухи: триває загроза ударних дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У різних регіонах країни лунають вибухи: триває загроза ударних дронів
Дрони атакують Україну
фото з відкритих джерел

За даними моніторингових ресурсів, у повітряному просторі України спостерігається до 45 дронів

В Україні триває повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили України.

Моніторингові канали повідомляють про вибухи на Житомирщині, Вінниччині, Дніпропетровщині та Хмельниччині.

У різних регіонах країни лунають вибухи: триває загроза ударних дронів фото 1

Також зазначається, що станом на зараз в повітряному просторі приблизно 40 «шахедів».

Повітряні сили оновили інформації про рух дронів.

У різних регіонах країни лунають вибухи: триває загроза ударних дронів фото 2

До слова, ввечері 13 травня у всіх областях України була оголошена повітряна тривога.

Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 20:08 тривогу було скасовано.

Нагадаємо, заяви про те, що український президент Володимир Зеленський не може вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним є наративом російських пропагандистів і не відповідає дійсності.

Останнім часом російські пропагандисти поширюють тезу про те, що глава України начебто не може вести переговори з очільником Кремля через відповідне рішення РНБО, яке він увів у дію 30 вересня 2022 року.

Тоді Рада національної безпеки і оборони України констатувала неможливість проведення переговорів з Путіним.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна повинна піти на кроки, які «юридично розчистять перешкоди» для прямих переговорів з Російською Федерацією.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ. Також Зеленський планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський говоритиме з російським диктатором Володимиром Путіним про 30-денне припинення вогню. Глава нашої держави наголосив, що безумовне припинення вогню не може забезпечити будь-яка людина з боку РФ, окрім Путіна.

До слова, Китай та інші країни просили Україну не бити по Росії під час візиту іноземних лідерів в Москву на військовий парад 9 травня. Київ погодився та дотримав слова.

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Теги: тривога вибух

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