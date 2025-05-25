У Росії пролунали вибухи: Москва та інші міста опинилися під атакою дронів

Мер Москви повідомляв, що дрони намагалися прорватися до столиці

У Росії знову неспокійно – мешканці кількох регіонів повідомляють про вибухи, зокрема в столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Зокрема, тривога знову оголошена в місті Єлець Липецької області, який нещодавно вже потрапляв під атаку. Як повідомляють російські джерела, у місті гучно лунають сирени, а жителі поспішають до укриттів. На околицях було чутно серію вибухів. Напередодні губернатор Артамонов встановив червоний рівень загрози атаки дронів для Єльця та прилеглого району.

Схожа ситуація спостерігається і в Тульській області, де також пролунали вибухи. Місцеві повідомляють про проблеми з електропостачанням – у деяких районах зникло світло, також фіксували перебої з мобільним зв’язком. У Брянській області, за повідомленнями, працювала ППО.

На тлі загострення в повітряному просторі запровадили план «Килим», який передбачає обмеження для авіації. Тимчасово закрито кілька аеропортів, серед яких Калуга, а також Домодєдово і Жуковський у Підмосков’ї.

Офіційне повідомлення міністерства оборони РФ свідчить про перехоплення та знищення 95 безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що дрони також намагалися прорватися до столиці, де їх нібито збила ППО.

Нагадаємо, у ніч на 23 травня у Липецькій області Росії безпілотники атакували завод ПАТ «Енергія» в місті Єлець, який є одним з ключових підприємств із виробництва акумуляторів для військових дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Об’єкт, відомий також як «Єлецький елементний завод», спеціалізується на виготовленні хімічних джерел струму, які використовуються не лише в БпЛА, а й в авіаційній техніці, флоті, радіоелектроніці та у системах подвійного призначення.

Раніше ми писали, що у ніч на 22 травня безпілотники атакували цех оборонного заводу НВО «Сплав», що входить до структури держкорпорації «Ростєх», у російському місті Тула. Підприємство спеціалізується на виробництві реактивних систем залпового вогню, авіаційних ракет, важких вогнеметних систем та боєприпасів до них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російський телеграм-канал Astra.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків БпЛА на території підприємства виникла пожежа. Також зазнала ушкоджень електропідстанція, де спалахнуло загоряння.