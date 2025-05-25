Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії пролунали вибухи: Москва та інші міста опинилися під атакою дронів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Росії пролунали вибухи: Москва та інші міста опинилися під атакою дронів
У Росії лунали вибухи
фото з відкритих джерел

Мер Москви повідомляв, що дрони намагалися прорватися до столиці

У Росії знову неспокійно – мешканці кількох регіонів повідомляють про вибухи, зокрема в столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Зокрема, тривога знову оголошена в місті Єлець Липецької області, який нещодавно вже потрапляв під атаку. Як повідомляють російські джерела, у місті гучно лунають сирени, а жителі поспішають до укриттів. На околицях було чутно серію вибухів. Напередодні губернатор Артамонов встановив червоний рівень загрози атаки дронів для Єльця та прилеглого району.

Схожа ситуація спостерігається і в Тульській області, де також пролунали вибухи. Місцеві повідомляють про проблеми з електропостачанням – у деяких районах зникло світло, також фіксували перебої з мобільним зв’язком. У Брянській області, за повідомленнями, працювала ППО.

На тлі загострення в повітряному просторі запровадили план «Килим», який передбачає обмеження для авіації. Тимчасово закрито кілька аеропортів, серед яких Калуга, а також Домодєдово і Жуковський у Підмосков’ї.

Офіційне повідомлення міністерства оборони РФ свідчить про перехоплення та знищення 95 безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що дрони також намагалися прорватися до столиці, де їх нібито збила ППО.

Нагадаємо, у ніч на 23 травня у Липецькій області Росії безпілотники атакували завод ПАТ «Енергія» в місті Єлець, який є одним з ключових підприємств із виробництва акумуляторів для військових дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Об’єкт, відомий також як «Єлецький елементний завод», спеціалізується на виготовленні хімічних джерел струму, які використовуються не лише в БпЛА, а й в авіаційній техніці, флоті, радіоелектроніці та у системах подвійного призначення.

Раніше ми писали, що у ніч на 22 травня безпілотники атакували цех оборонного заводу НВО «Сплав», що входить до структури держкорпорації «Ростєх», у російському місті Тула. Підприємство спеціалізується на виробництві реактивних систем залпового вогню, авіаційних ракет, важких вогнеметних систем та боєприпасів до них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російський телеграм-канал Astra.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків БпЛА на території підприємства виникла пожежа. Також зазнала ушкоджень електропідстанція, де спалахнуло загоряння.

Теги: тривога росія вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ритіков очолював конструкторське бюро Брянського електромеханічного заводу
У РФ ліквідовано провідного конструктора російських РЕБів Ритікова
25 квiтня, 16:48
Раніше Росія участі північнокорейців у війні не визнавала, лише казала про «посилення співпраці» з КНДР
Росія офіційно визнала участь військових КНДР у війні проти України
26 квiтня, 15:57
Україна повернула з російського полону 205 воїнів
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
Мерц наголосив, що, зокрема, Росія має погодитися на триваліше перемир’я, яке повинне створити простір для укладення справжньої мирної угоди
Мерц пригрозив Росії сильнішими санкціями у разі відмови від 30-денного перемирʼя
9 травня, 17:58
Мерц у дописі згадав про присутність Зеленського на переговорах в Туреччині
Канцлер Німеччини Мерц: 17-й пакет санкцій проти Росії готовий
16 травня, 03:21
Ворог вдарив по локомотиву поїзда
Росіяни атакували цивільний вантажний поїзд на Донеччині
12 травня, 08:23
74-річний Недошивін після виходу на пенсію виявився нікому не потрібен, тому багато випивав
У Росії загинув один із творців ракети «Іскандер» – його вбив сантехнік
17 травня, 14:00
Ткачук переніс чотири операції, критичне зниження рівня еритроцитів у крові, розвиток анемії
У Росії помер бодібілдер, який підірвав здоров'я препаратами для пришвидшення росту м'язів
21 травня, 14:59
Залужний: Сподіваюся, що серед присутніх уже не залишилося тих, хто досі чекає на якесь диво, яке принесе Україні мир, поверне кордони 1991 чи 2022 року, і все раптом стане добре
Дива не буде: Залужний зробив заяву щодо кордонів 1991 року
22 травня, 22:31

Соціум

Туристів обурюють ціни на курортах Туреччини
Туристів обурюють ціни на курортах Туреччини
У Росії пролунали вибухи: Москва та інші міста опинилися під атакою дронів
У Росії пролунали вибухи: Москва та інші міста опинилися під атакою дронів
«Назаймана краса»: таємний острів у Туреччині підкорив туристів
«Назаймана краса»: таємний острів у Туреччині підкорив туристів
Чехія повідомила, яку користь економіці приносять біженці з України
Чехія повідомила, яку користь економіці приносять біженці з України
Чоловік прокинувся і побачив біля свого ґанку гігантський корабель
Чоловік прокинувся і побачив біля свого ґанку гігантський корабель
Кремль готує армію до зіткнення з НАТО після війни – The Telegraph
Кремль готує армію до зіткнення з НАТО після війни – The Telegraph

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 травня: ситуація на фронті
88K
Польські виборці змінили прихильність після президентських дебатів
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 травня 2025
71K
Був командиром спецпризначенців. На Курщині ЗСУ ліквідували чемпіона світу
68K
ЗМІ оприлюднили інформацію про всіх дружин Портнова
22K
Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртувались у найтемнішу ніч

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
Вчора, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Вчора, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua