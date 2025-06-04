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Затримано ще одного українця, який допомагав РФ готувати удари по аеродромах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Затримано ще одного українця, який допомагав РФ готувати удари по аеродромах
Для виконання ворожого завдання агент облаштував на даху приватного будинку «спостережний пункт»
фото: СБУ

РФ планувала вдарити по летовищу на Хмельниччині, коли там перебуває максимальна кількість техніки

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного коригувальника російських ударів по Україні. Ним виявився 41-річний безробітний, якого в лютому цього року завербувала ФСБ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

«За вказівкою російської спецслужби агент мав виявити і передати окупантам координати оперативних аеродромів Сил оборони. Ще одним його завданням було встановити «графіки» вильотів та посадок літаків ЗСУ, щоб вдарити по летовищу, коли там перебуває максимальна кількість техніки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для виконання ворожого завдання агент облаштував на даху приватного будинку «спостережний пункт», де з бінокля шпигував за польотами авіації українських військ.

Після проведення спецзаходів для убезпечення локацій Сил оборони, співробітники СБУ затримали зрадника за місцем його проживання.

Слідство встановило, що фігурант був завербований російською спецслужбою через Телеграм. Співробітник ФСБ запропонував йому співпрацю в обмін на «швидкий заробіток», якого зрадник так і не отримав.

Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала у Харкові ще одного агента ФСБ. Ним виявився 42-річний командир взводу штурмової бригади Нацгвардії.

За даними слідства, агент коригував повітряні атаки РФ по локаціях підрозділу, передаючи окупантам координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини. Також агент мав передати куратору списки офіцерів бригади та її чисельність від роти до батальйону.

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Теги: російські агенти СБУ ФСБ Хмельниччина

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