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Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
Росія обстрілює Україну балістичними ракетами
фото: glavcom.ua

Можна виходити з укриттів

У Києві о 21:28 оголошено повітряну тривогу, вже через 20 хвили у столиці оголошено відбій повітряної тривоги. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Нагадаємо, у ніч на 11 травня противник атакував Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

До слова, росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Це хороший знак. Так відреагував президент України Володимир Зеленський на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести переговори. 

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Теги: Київ озброєння тривога

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