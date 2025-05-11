Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин

Можна виходити з укриттів

У Києві о 21:28 оголошено повітряну тривогу, вже через 20 хвили у столиці оголошено відбій повітряної тривоги. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Нагадаємо, у ніч на 11 травня противник атакував Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

До слова, росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Це хороший знак. Так відреагував президент України Володимир Зеленський на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести переговори.