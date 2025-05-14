Перший півфінал Євробачення, Росія запустила дрони: головне за ніч

Цієї ночі різні регіони країни опинились під загрозою БпЛА

Відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель, поляки розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною, у Греції стався землетрус магнітудою 6,3, цієї ночі Росія запустила дрони по Україні.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 14 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Перштй півфінал Єробачення

У ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель.

У першому півфіналі взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів. Як відомо, Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу.

До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

Фінал пісенного конкурсу заплановано на 17 травня, у Базелі на сцені знову з'явиться гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Українська співачка Jerry Heil разом з минулорічними конкурсантами виступили на сцені першого півфіналу Євробачення-2025.

Поляки розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські учасники акції, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, завершили блокування пункту пропуску «Дорогуськ».

Інформацію повідомили представники Прикордонної варти Республіки Польща. Свої дії протестувальники припинили о 22.30 за київським часом.

Повідомляється, що оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску «Ягодин-Догогуськ» поновлено у звичайному режимі.

Зазначимо, польський суд заборонив акцію протесту польських перевізників на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ».

Землетрус у Греції

Землетрус магнітудою 6,3 стався біля берегів Криту, а поштовхи відчули навіть у Єгипті. Повідомляється, що біля острова Крит у Греції стався землетрус магнітудою 6,3.

Як вповідомив Німецький дослідницький центр геологічних наук, осередок землетрусу залягав на глибині 83 км.

Поштовхи відчувалися не лише в Греції, а й у Єгипті. Жертв та значних пошкоджень не зафіксовано.

За даними Національного інституту астрономії та геофізики Єгипту, землетрус силою 6,4 бала було зафіксовано на відстані 431 км від північного узбережжя країни.

Росія запустила «шахеди»

Цієї ночі Україні лунала повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Різні регіони країни опинились під загрозою БпЛА.

Моніторингові канали повідомляли про вибухи на Житомирщині, Вінниччині, Дніпропетровщині та Хмельниччині. Також зазначається, що станом на зараз в повітряному просторі приблизно 40 «шахедів».