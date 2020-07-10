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    Сім областей ще не готові до послаблень карантину

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    У МОЗ склали список регіонів, які не готові послаблювати карантин&nbsp; - Сім областей ще не готові до послаблень карантину
    У МОЗ склали список регіонів, які не готові послаблювати карантин 

    За добу показники покращилися в Івано-Франківській області, тому їй дозволили переходити до послаблень

    Сім областей в Україні станом на 10 липня не готові послаблювати карантин. Це Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська, Волинська і Донецька області.

    Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    За добу показники покращилися в Івано-Франківській області, тому їй дозволили переходити до послаблень.

    Так, в Закарпатській області перевищує показник завантаженості ліжок — 63,25%, а допустиме значення — менше за 50%. Також там вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.

    Цей же показник перевищує норму у ВолинськійРівненській та Харківській областях. Крім того, у Тернопільській області перевищує показник динаміки коронавірусного захворювання.

    А на Чернігівщині та Донеччині населення недостатньо охоплене тестуванням.

    10.07.

    Нагадаємо, карантин не послаблюють у регіонах, де:

    • завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я складає понад 50%;
    • середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;
    • коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;
    • показник динаміки зростання випадків Covid-19 понад 10%.

    Також глава МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19.

    В Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворихЦе рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

    Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.

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