Сім областей ще не готові до послаблень карантину
За добу показники покращилися в Івано-Франківській області, тому їй дозволили переходити до послаблень
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За добу показники покращилися в Івано-Франківській області, тому їй дозволили переходити до послаблень.
Так, в Закарпатській області перевищує показник завантаженості ліжок — 63,25%, а допустиме значення — менше за 50%. Також там вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.
Цей же показник перевищує норму у Волинській, Рівненській та Харківській областях. Крім того, у Тернопільській області перевищує показник динаміки коронавірусного захворювання.
А на Чернігівщині та Донеччині населення недостатньо охоплене тестуванням.
Нагадаємо, карантин не послаблюють у регіонах, де:
- завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я складає понад 50%;
- середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;
- коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;
- показник динаміки зростання випадків Covid-19 понад 10%.
Також глава МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19.
В Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.
Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.
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