Сім областей ще не готові до послаблень карантину

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За добу показники покращилися в Івано-Франківській області, тому їй дозволили переходити до послаблень.

Так, в Закарпатській області перевищує показник завантаженості ліжок — 63,25%, а допустиме значення — менше за 50%. Також там вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.

Цей же показник перевищує норму у Волинській, Рівненській та Харківській областях. Крім того, у Тернопільській області перевищує показник динаміки коронавірусного захворювання.

А на Чернігівщині та Донеччині населення недостатньо охоплене тестуванням.