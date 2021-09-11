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    У Києві завтра перекриють Гаванський міст та центральні вулиці: терміни обмежень

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    Обмеження руху Гаванським мостом може тривати кілька годин - У Києві завтра перекриють Гаванський міст та центральні вулиці: терміни обмежень
    Обмеження руху Гаванським мостом може тривати кілька годин
    Фото з відкритих джерел

    Обмеження діятимуть від вулиці Набережно-Хрещатицької до вулиці Набережно-Рибальської (перетин з Електриків)

    У неділю, 12 вересня на столичному Гаванському мосту повністю обмежать рух транспорту з 04:00 до 16:00. Також будуть перекриті центральні вулиці міста з 08:00 до 12:00, повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

    «Завтра, 12 вересня, з 04:00 до 16:00 повністю обмежать рух Гаванським мостом у зв'язку з проведенням зйомок», – йдеться в повідомленні.

    За інформацією правоохоронців, обмеження діятимуть від вулиці Набережно-Хрещатицької до вулиці Набережно-Рибальської (перетин з Електриків).

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    У Києві завтра перекриють Гаванський міст та центральні вулиці: терміни обмежень
    У Києві завтра перекриють Гаванський міст та центральні вулиці: терміни обмежень
    Фото: Пресслужба патрульної поліції Києва

    Крім того, у зв’язку із проведенням спортивного масового заходу, завтра з 08:00 до 12:00 у Києві обмежать рух:

    • вул. Саксаганського;
    • просп. Перемоги (у напрямку центру).

    Рух також перекриють на частинах вулиць, прилеглих до маршруту:

    • Еспланадній;
    • Шота Руставелі;
    • Великій Васильківській;
    • Антоновича;
    • Володимирській;
    • Тарасівській;
    • Паньківській;
    • Льва Толстого;
    • Симона Петлюри;
    • Шолуденка;
    • провулку Політехнічному;
    • Академіка Янгеля;
    • Гарматній;
    • виїздах на проспект із Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана та ін.
    Нагадаємо, 11 вересня, в Києві можуть обмежити роботу декількох станцій метро, оскільки на стадіоні «Олімпійський» відбудеться футбольний матч між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Дніпро-1» (Дніпро).

    Перед початком матчу та після його закінчення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

    • «Палац спорту»,
    • «Олімпійський»,
    • «Площа Льва Толстого».

    Теги: Київ метро дороги міст
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    У Києві завтра перекриють Гаванський міст та центральні вулиці: терміни обмежень