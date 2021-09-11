У Києві завтра перекриють Гаванський міст та центральні вулиці: терміни обмежень
Обмеження діятимуть від вулиці Набережно-Хрещатицької до вулиці Набережно-Рибальської (перетин з Електриків)
У неділю, 12 вересня на столичному Гаванському мосту повністю обмежать рух транспорту з 04:00 до 16:00. Також будуть перекриті центральні вулиці міста з 08:00 до 12:00, повідомляє пресслужба Патрульної поліції.
«Завтра, 12 вересня, з 04:00 до 16:00 повністю обмежать рух Гаванським мостом у зв'язку з проведенням зйомок», – йдеться в повідомленні.
За інформацією правоохоронців, обмеження діятимуть від вулиці Набережно-Хрещатицької до вулиці Набережно-Рибальської (перетин з Електриків).
Крім того, у зв’язку із проведенням спортивного масового заходу, завтра з 08:00 до 12:00 у Києві обмежать рух:
- вул. Саксаганського;
- просп. Перемоги (у напрямку центру).
Рух також перекриють на частинах вулиць, прилеглих до маршруту:
- Еспланадній;
- Шота Руставелі;
- Великій Васильківській;
- Антоновича;
- Володимирській;
- Тарасівській;
- Паньківській;
- Льва Толстого;
- Симона Петлюри;
- Шолуденка;
- провулку Політехнічному;
- Академіка Янгеля;
- Гарматній;
- виїздах на проспект із Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана та ін.
Перед початком матчу та після його закінчення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:
- «Палац спорту»,
- «Олімпійський»,
- «Площа Льва Толстого».