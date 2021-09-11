У Києві завтра перекриють Гаванський міст та центральні вулиці: терміни обмежень

Обмеження руху Гаванським мостом може тривати кілька годин

Обмеження діятимуть від вулиці Набережно-Хрещатицької до вулиці Набережно-Рибальської (перетин з Електриків)

У неділю, 12 вересня на столичному Гаванському мосту повністю обмежать рух транспорту з 04:00 до 16:00. Також будуть перекриті центральні вулиці міста з 08:00 до 12:00, повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

«Завтра, 12 вересня, з 04:00 до 16:00 повністю обмежать рух Гаванським мостом у зв'язку з проведенням зйомок», – йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, обмеження діятимуть від вулиці Набережно-Хрещатицької до вулиці Набережно-Рибальської (перетин з Електриків).

Крім того, у зв’язку із проведенням спортивного масового заходу, завтра з 08:00 до 12:00 у Києві обмежать рух:

вул. Саксаганського;

просп. Перемоги (у напрямку центру).

Рух також перекриють на частинах вулиць, прилеглих до маршруту: