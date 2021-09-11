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    У Києві викрили директора будівельної компанії, який привласнив кошти інвесторів

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    Зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень &ndash; шахрайство - У Києві викрили директора будівельної компанії, який привласнив кошти інвесторів

    Зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень – шахрайство

    Фото управління комунікації Національної поліції України

    Зловмисник заволодів грошима вкладників у сумі майже два мільйони гривень

    Колишнього директора будівельної компанії викрили у привласненні коштів інвесторів, які призначалися для будівництва багатоповерхового будинку в центрі Києва. Про це повідомили в управлінні комунікації Національної поліції України.

    Зловмисник заволодів грошима вкладників у сумі майже два мільйони гривень. Житловий комплекс упродовж восьми років досі не збудований.

    Слідчі Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління за оперативного супроводження співробітників Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили колишнього директора будівельно-інвестиційної компанії, яка є товариством з обмеженою відповідальністю.

    «Правоохоронці встановили, що посадовець у 2012-2013 роках заволодів коштами громадян-інвесторів. Потерпілі виплачували гроші, які мали йти на будівництво багатоквартирного будинку в центрі Києва. Фігурант запевняв покупців квартир у надійності і вчасному введенні будинку в експлуатацію, проте компанія так і не розпочала будівництво.

    Гроші, які передавалися громадянами безпосередньо керівнику товариства за укладеними з ним договорами інвестування, в касі товариства не оприбутковувалися. Таким чином фігурант, зловживаючи своїми повноваженнями, привласнив майже два мільйони гривень інвесторів», – йдеться у повідомленні.

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    У Києві викрили директора будівельної компанії, який привласнив кошти інвесторів
    У Києві викрили директора будівельної компанії, який привласнив кошти інвесторів
    Фото управління комунікації Національної поліції України

    Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили та вилучили боєприпаси до бойової нарізної вогнепальної зброї та комп’ютерну техніку з інформацією, яка вказує на протиправну діяльність.

    Зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

    Теги: Київ кримінал шахрайство гроші будівництво розслідування
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    У Києві викрили директора будівельної компанії, який привласнив кошти інвесторів