У Київському патріархаті розповіли, як окупаційна влада терпить українську церкву у Криму

УПЦ КП має подати окупаційній владі Криму документ про реєстрацію за російськими законами

Окупаційна влада Криму вимагає будь-якого документу про реєстрацію Української православної церкви Київського патріархату на півострові чи в Москві за законами Росії. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент. Зокрема, раніше окупаційна влада неодноразово вимагала перереєструвати УПЦ



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Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент

УПЦ КП має подати окупаційній владі Криму документ про реєстрацію за російськими законами

Окупаційна влада Криму вимагає будь-якого документу про реєстрацію Української православної церкви Київського патріархату на півострові чи в Москві за законами Росії.

Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

Зокрема, раніше окупаційна влада неодноразово вимагала перереєструвати УПЦ КП за російськими законами. Наразі мова про перереєстрацію уже не йде.

«Мова про перереєстрацію уже не йде тому, що вичерпані усі терміни, які Москва давала Криму для унормування всього з російським законодавством. Зараз мова іде про те, що я повинен зареєструвати будь-яку релігійну організацію. Якщо я хочу зареєструвати її в Москві, нехай і так, вони погодяться. Якщо я хочу її зареєструвати в Криму – також погодяться. Іншими словами, вони вимагають будь-який документ про реєстрацію за їхніми законами», - сказав архієпископ.

Проте, про крайній строк такої реєстрації нічого невідомо. В чергове про неї заговорили після зустрічі архієпископа Климента з так званим заступником міністра з майнових і земельних відносин Криму.

«Я звернувся і до того «міністерства», і до Аксьонова з листом, щоби врешті-решти були прийняті усі необхідні документи кримською владою, які б закріпили наші приміщення за управлінням Київського патріархату. Це відбувалося у листопаді минулого року», - розповів архієпископ.

У відомстві окупованого Криму відповіли, що допоки українська церква в Криму не приведе у відповідність з російськими законами усі свої статутні документи і не зареєструє офіційно свою релігійну організацію, це питання вирішене не буде.