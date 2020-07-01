У Китаї – новий свинячий грип. ВООЗ зробила заяву



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Китайські дослідники виявили новий штам вірусу грипу

ВООЗ оцінила небезпеку через новий вірус у Китаї

Вірус свинячого грипу, про який раніше повідомили китайські вчені - не новий. Його небезпеку оцінив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

За словами представника ВООЗ, необхідно заспокоїти людей.

«Ми спостерігаємо за ним (вірусом - ред.)», - сказав Райан.

Він також пояснив, що вірус, виявлений в Китаї, є вже відомим штамом євразійського свинячого грипу 2016 року.

ВООЗ при цьому заявила, що розраховує на співпрацю з Китаєм для подальшого вивчення ситуації.

Раніше представник МЗС Китаю Чжао Ліцзяні заявив, що доповідь учених про те, що новий штам свинячого грипу (G4) може викликати пандемію, непереконлива. Дипломат нагадав, що вірус G4 є підтипом вірусу H1N1. «Експерти прийшли до висновку, що обсяг матеріалу в цій доповіді невеликий і не є репрезентативним», - додав він.

Про те, що китайські вчені виявили новий тип свинячого грипу, потенційно небезпечного для людей, повідомлялося 30 червня. За словами дослідників, вірус представляє собою генетичну суміш пташиного грипу і свинячого грипу H1N1, який у 2009 році викликав пандемію і привів до смерті, за офіційною статистикою, близько 20 тисяч осіб по всьому світу.

Всесвітня організація охорони здоров'я 29 червня повідомила, що поширення пандемії Covid-19 на глобальному рівні прискорюється.

У світі станом на ранок 1 липня зафіксовано 10 590 724 випадків коронавірусу, зокрема 514 020 летальних випадків та 5 798 270 одужали.