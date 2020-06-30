  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Китаї виявили потенційно небезпечний для людей свинячий грип

    • Розсилка
    Новий штам виявили на підставі 30 тисяч мазків з носа свиней, які були взяті на бойнях у всій країн - У Китаї виявили потенційно небезпечний для людей свинячий грип
    Новий штам виявили на підставі 30 тисяч мазків з носа свиней, які були взяті на бойнях у всій країн

    Вірус представляє собою суміш пташиного грипу і H1N1, який у 2009 році забрав життя сотні тисяч людей у всьому світу

    Китайські вчені виявили новий тип свинячого грипу, який може стати небезпечним для людей і спровокувати нову пандемію. Про це пише The Independent.

    Зазначається, що новий штам назвали G4 EA H1N1. Його виявили на підставі 30 тисяч мазків з носа свиней, які були взяті на бойнях у всій країні.

    За словами вчених, вірус представляє собою суміш пташиного грипу і H1N1, який у 2009 році забрав життя сотні тисяч людей у всьому світу.

    Згідно з дослідженням, хворобу виявили в 10 провінціях країни. Крім того, антитіла до G4 виявили в крові у 10% співробітників ферм. Інфекціоністи порадили не нехтувати дослідженням нових вірусів. «Грип може нас здивувати», - підкреслила біолог Марта Нельсон.

    Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що поширення пандемії Covid-19 на глобальному рівні прискорюється.

     Читайте також: 

    грип епідемія вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ