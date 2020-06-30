У Китаї виявили потенційно небезпечний для людей свинячий грип



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новий штам виявили на підставі 30 тисяч мазків з носа свиней, які були взяті на бойнях у всій країн

Вірус представляє собою суміш пташиного грипу і H1N1, який у 2009 році забрав життя сотні тисяч людей у всьому світу

Китайські вчені виявили новий тип свинячого грипу, який може стати небезпечним для людей і спровокувати нову пандемію. Про це пише The Independent.

Зазначається, що новий штам назвали G4 EA H1N1. Його виявили на підставі 30 тисяч мазків з носа свиней, які були взяті на бойнях у всій країні.

За словами вчених, вірус представляє собою суміш пташиного грипу і H1N1, який у 2009 році забрав життя сотні тисяч людей у всьому світу.

Згідно з дослідженням, хворобу виявили в 10 провінціях країни. Крім того, антитіла до G4 виявили в крові у 10% співробітників ферм. Інфекціоністи порадили не нехтувати дослідженням нових вірусів. «Грип може нас здивувати», - підкреслила біолог Марта Нельсон.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що поширення пандемії Covid-19 на глобальному рівні прискорюється.

Читайте також: