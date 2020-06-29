Глобальна пандемія. ВООЗ б'є на сполох
Темпи поширення коронавірусної інфекції у світі прискорюються, а не сповільнюються
Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що поширення пандемії Covid-19 на глобальному рівні прискорюється. Про це розповів глава організації Тедрос Аданом Гебреісус, передає Reuters.
«Ми всі хочемо, щоб це закінчилося. Ми всі хочемо продовжувати своє звичайне життя. Але в реальності пандемія навіть не близька до завершення», - підкреслив він.
За словами Гебреісуса, темпи поширення коронавірусної інфекції прискорюються, а не сповільнюються. Це відбувається навіть незважаючи на те, що розробка вакцини йде повним ходом, а багато країн дійсно домоглися «деякого прогресу» в боротьбі з пандемією. На думку глави ВООЗ, найгірше ще попереду.
За останніми даними, в світі вже зафіксовано 10 117 700 заражених вірусом. За весь період пандемії помер 501 281 інфікований, 5,1 мільйона осіб одужали.
Раніше у ВООЗ заявили, що друга хвиля Covid-19 може вбити мільйони людей.
Тим часом, ЄС запустив процедуру відкриття кордонів. Всі деталі рішення наразі не відомі, однак за інформацією джерел мова йде про затверджений список з 15 країн.
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Всього43628
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Хворіють23454
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Одужали19027
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Померли1147
Нагадаємо, за минулу добу в Україні було зафіксовано 646 випадків коронавірусу, найбільше хворих виявили у Львівській, Рівненській та Волинській областях.
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