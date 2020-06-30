ВООЗ відправить до Китаю фахівців для розслідування походження коронавірусу



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Фахівці ВООЗ поїдуть у Китай розслідувати причини пандемії Covid-19

Фахівці вирушать до Китаю наступного тижня

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відправить до Китаю команду для розслідування походження коронавірусу. Про це заявив глава установи Тедрос Адханом Гебрейесус під час брифінгу.

Група з'ясовуватиме обставин причин пандемії Covid-19. Передбачається, що фахівці вирушать до Китаю наступного тижня.

Раніше в ВООЗ заявили, що поширення пандемії Covid-19 на глобальному рівні прискорюється. Це відбувається навіть незважаючи на те, що розробка вакцини йде повним ходом, а багато країн дійсно домоглися «деякого прогресу» в боротьбі з пандемією.

Станом на 30 червня у всьому світі коронавірусом інфікувалося 10 302 052 людини. Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса. Жертвами Covid-19 стали 505 505 осіб, одужали 5 235 813. Найбільше інфікованих в США, Бразилії, Росії, Індії та Великобританії.

Нагадаємо, спалах Covid-19 вперше було зафіксована в грудні 2019 року у китайському місті Вухань. 11 березня ВООЗ оголосила, що ситуацію можна характеризувати як пандемію.

Всесвітня організація охорони здоров'я 29 червня повідомила, що поширення пандемії Covid-19 на глобальному рівні прискорюється.