Автомобільний міст обвалився на Львівщині (відео)

Аварія не призвела до людських жертв

Пригода сталася в Кам'янка-Бузькому районі

В понеділок, 3 травня, поблизу села Гайок у Кам'янка-Бузькому районі Львівської області, обвалився міст через річку Західний Буг. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області на своїй сторінці у Facebook.

«3 травня о 19:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Гайок Кам'янка-Бузького району на автодорозі Львів-Радехів Луцьк обвалився міст», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що внаслідок обвалу постраждалих немає.

Рух трасою на цьому відтинку паралізований. Водії рекомендують обʼїздити місце пригоди маршрутами «Радехів-Червоноград-Жовква» або «Радехів-Лопатин-Буськ».

Нагадаємо, що 12 березня стався обвал частини мосту між Володимиром та Устилугом на трасі Н-22, на якому велися ремонтні роботи. Постраждали п'ятеро працівників.