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    Автомобільний міст обвалився на Львівщині (відео)

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    Аварія не призвела до людських жертв - Автомобільний міст обвалився на Львівщині (відео)
    Аварія не призвела до людських жертв
    Фото: Facebook/MNSLVIV

    Пригода сталася в Кам'янка-Бузькому районі

    В понеділок, 3 травня, поблизу села Гайок у Кам'янка-Бузькому районі Львівської області, обвалився міст через річку Західний Буг. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області на своїй сторінці у Facebook.

    «3 травня о 19:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Гайок Кам'янка-Бузького району на автодорозі Львів-Радехів Луцьк обвалився міст», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що внаслідок обвалу постраждалих немає.

    Рух трасою на цьому відтинку паралізований. Водії рекомендують обʼїздити місце пригоди маршрутами «Радехів-Червоноград-Жовква» або «Радехів-Лопатин-Буськ».

    Нагадаємо, що 12 березня стався обвал частини мосту між Володимиром та Устилугом на трасі Н-22, на якому велися ремонтні роботи. Постраждали п'ятеро працівників.

    Теги: Львівщина ДСНС аварія міст
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