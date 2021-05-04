У Мехіко обвалився міст метро: щонайменше 15 загиблих

Десятки людей внаслідок аварії отримали травми

У мексиканській столиці обвалився шляхопровід, яким рухалися поїзди метро. Внаслідок інциденту загинули 15 осіб, щонайменше 70 людей отримали травми. Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався о 22:25 3 травня за місцевим часом, повідомив міністр внутрішніх справ Мехіко Альфонсо Суарес Дель Реал.

«Метро рухалося відкритою частиною міської системи швидкого транзиту на підвищенні найновішою лінією 12, також відомою як Золота лінія, коли частина шляхопроводу обвалилася», – повідомив Мексиканський секретаріат з управління ризиками та цивільного захисту.

На кадрах з камер відеоспостереження видно момент обвалення мосту просто над проїжджою частиною, після чого усе заполонила хмара пилу. Вагон метро розламався навпіл внаслідок обвалу.

Видання El Universal зазначає, що інцидент стався в результаті зіткнення автомобіля з однією з опор метромосту.

Аварійні бригади на обваленому шляхопроводі на станції Олівос у Мехіко, Мексика, 3 травня

Мер Мехіко Клаудія Шейнбаум прибула на місце аварії.

«Працюють пожежники й персонал громадської безпеки. Постраждалих обслуговують кілька лікарень. Незабаром ми надамо більше інформації», – написала вона у своєму офіційному акаунті в Twitter.

Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард висловив співчуття у зв'язку з катастрофою метромосту в Мехіко, вважає за необхідне з'ясувати причини і знайти відповідальних.