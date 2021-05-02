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    У Португалії відкрився найдовший у світі пішохідний підвісний міст

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    Поки що міст відкритий тільки для місцевих жителів - У Португалії відкрився найдовший у світі пішохідний підвісний міст

    Поки що міст відкритий тільки для місцевих жителів

    Фото Reuters

    Міст здіймається на висоту 175 метрів

    Найдовший пішохідний підвісний міст у світі відкрився в четвер поблизу невеликого міста Арока на півночі Португалії.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Прихований між горами всередині геопарку Арока, внесеного до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, міст завдовжки 516 метрів здіймається на висоті 175 метрів над рікою Пайва.

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    У Португалії відкрився найдовший у світі пішохідний підвісний міст
    У Португалії відкрився найдовший у світі пішохідний підвісний міст
    У Португалії відкрився найдовший у світі пішохідний підвісний міст
    У Португалії відкрився найдовший у світі пішохідний підвісний міст
    У Португалії відкрився найдовший у світі пішохідний підвісний міст
    У Португалії відкрився найдовший у світі пішохідний підвісний міст
    У Португалії відкрився найдовший у світі пішохідний підвісний міст
    У Португалії відкрився найдовший у світі пішохідний підвісний міст
    У Португалії відкрився найдовший у світі пішохідний підвісний міст
    У Португалії відкрився найдовший у світі пішохідний підвісний міст
    Фото Reuters

    Підтримуваний сталевими тросами і двома масивними вежами з кожного боку, міст трохи погойдується при кожному кроці.

    Поки що міст відкритий тільки для місцевих жителів, але з понеділка всі охочі зможуть його відвідати.

    Місцеві жителі сподіваються, що міст, на будівництво якого пішло близько €2,3 мільйона та приблизно два роки, допоможе відродити регіон, особливо після руйнівної пандемії Covid-19.

    Теги: будівництво Португалія ЮНЕСКО міст
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