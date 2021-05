У Португалії відкрився найдовший у світі пішохідний підвісний міст

Найдовший пішохідний підвісний міст у світі відкрився в четвер поблизу невеликого міста Арока на півночі Португалії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Прихований між горами всередині геопарку Арока, внесеного до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, міст завдовжки 516 метрів здіймається на висоті 175 метрів над рікою Пайва.

Підтримуваний сталевими тросами і двома масивними вежами з кожного боку, міст трохи погойдується при кожному кроці.

The world's longest pedestrian bridge, 1,693-feet long, opened in northern Portugal above the River Paiva https://t.co/4QaN9FEZyz pic.twitter.com/TKYLNOncEn